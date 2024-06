Verso le amministrative, l’appello di Niccolini: “Insieme possiamo fare la differenza”

Scarlino (Grosseto).“Cari cittadini,

l’8 e il 9 giugno avremo un’opportunità unica e preziosa: quella di scegliere il futuro del nostro amato comune”.

Inizia così l’appello al voto del candidato sindaco Luca Niccolini e della lista “Scarlino nel Cuore” in vista delle elezioni amministrative.

“È un momento che arriva dopo mesi di intenso lavoro, di incontri, di ascolto e di condivisione – continua la nota-. Noi di ‘Scarlino nel Cuore’, insieme al nostro candidato sindaco Luca Niccolini, abbiamo camminato al vostro fianco, ascoltando le vostre storie, le vostre esigenze e i vostri sogni per un futuro migliore. Durante questo percorso, abbiamo costruito non solo una squadra, ma una vera e propria famiglia. Persone appassionate, determinate e unite da un unico obiettivo: il benessere di Scarlino e dei suoi cittadini. La trasparenza, la competenza e la dedizione sono i pilastri su cui vogliamo costruire una comunità più forte e solidale”.

“Le urne saranno aperte il giorno 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e il 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. Per votare, è sufficiente portare con sé un documento d’identità e la tessera elettorale. Fate una X sul simbolo della lista ‘Scarlino nel Cuore’ e, se volete, esprimete una sola preferenza scrivendo il cognome del candidato consigliere comunale che più vi rappresenta. Ogni voto è un passo verso un futuro in cui ognuno di noi può sentirsi parte di una comunità viva e partecipe. Il vostro sostegno è fondamentale per continuare questo viaggio insieme e trasformare le nostre idee in realtà – termina il comunicato -. Partecipate, votate e insieme costruiamo un futuro migliore per Scarlino. Insieme, possiamo fare la differenza. Grazie per il vostro sostegno e la vostra fiducia. Con affetto, Luca Niccolini e la squadra di ‘Scarlino nel Cuore'”.