Verso le amministrative, i Repubblicani: “Votiamo Mazzocco, serve il cambiamento”

Massa Marittima (Grosseto).“Come ormai noto, i Repubblicani di Massa Marittima sono impegnati per cambiare l’amministrazione comunale di Massa Marittima, con il candidato a sindaco Paolo Mazzocco”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Loredana Bussola e Alessandro Giuliani, consiglieri comunali dei Repubblicani.

“I Repubblicani e Fratelli d’Italia insieme contano di riuscire nelle votazioni dell’8 e 9 giugno a dare soddisfazione a quei tanti cittadini di Massa Marittima che aspettano un cambiamento profondo nella gestione della città, delle frazioni e del territorio – continua la nota –. E’ sotto gli occhi di tutti quanto Massa Marittima sia invecchiata e non solo perché sta diventando un luogo per anziani, dato che i più giovani scappano per cercare lavoro. L’invecchiamento avanza con il degrado, per la sempre più scarsa vigilanza da parte dell’amministrazione comunale delle piazze e delle vie, per l’assenza di cura degli spazi, per la totale ignoranza di cosa sia e come si conservi l’arredo urbano, per l’assenza di ogni iniziativa per l’accoglienza di chi viene da fuori, per l’ignoranza di ogni concezione moderna e funzionale di turismo, per l’assenza di iniziative migliorative per la vita dei residenti. Per i sindaci che si sono succeduti, tutti del Pd, oggi si chiamano così, ieri erano del Pci, turismo vuol dire far venire i turisti a mangiare una pizza e a fotografare il Duomo, poi possono tornare a casa”.

“Non ci sono state idee per il recupero dell’imprenditoria locale e nessuno si è mai posto il problema che se non ci sono aziende, meccaniche, turistiche, agricole, non c’è lavoro. I ‘signori’ del Pd come possono muoversi per procurare del lavoro ai più giovani massetani se non sanno neppure dove stia di casa il lavoro? I Repubblicani si muoveranno nella squadra di Paolo Mazzocco per ridare un nuovo orizzonte ai massetani. Le potenzialità del turismo in una concezione moderna, la ricchezza del nostro settore enogastronomico, la bellezza del nostro territorio, dovranno diventare la ragione del nuovo, delle nuove idee, di una nuova vita per i figli ed i nipoti – terminano i Repubblicani -. Per tutto ciò chiedono ai massetani di andare tutti a votare e di votare per il cambiamento”