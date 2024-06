Verso le amministrative, Caporali: “Se sarà eletto lascerò il mio lavoro per dedicarmi al territorio”

Roccastrada (Grosseto). Roccastrada, ultimi giorni di campagna elettorale.

“Un territorio, quello di Roccastrada, che ha bisogno di amministratori attenti e impegnati costantemente per restituire alle frazioni e al territorio il giusto ruolo. Se verrò eletto – afferma Alessio Caporali, candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra – lascerò il mio lavoro e mi impegnerò giorno dopo giorno insieme alla mia squadra per questo obiettivo. Noi siamo distanti dalla politica delle poltrone per convenienza personale”.

Inizia così l’appello al voto del candidato sindaco per il centrodestra, che si rivolge agli elettori.

“I nostri punti cardine – ribadisce – sono il rilancio dell’economia locale, del lavoro giovanile, della sicurezza, della valorizzazione del nostro territorio sotto ogni aspetto, dall’identità storico-culturale, a quella paesaggistica, al miglioramento della sanità locale”.

“Mi rivolgo a tutti gli elettori del Comune di Roccastrada – conclude Alessio Caporali – per un voto di fiducia per dimostrare con i fatti cosa significa il vero cambiamento. Io e la mia squadra ci siamo. L’8 e il 9 giugno sta a voi fare la differenza per un epocale cambiamento. Forza Roccastrada, ce la possiamo fare”.