Verso le amministrative, Mazzocco: “Ex Molendi pessima cartolina per chi arriva in centro”

Massa Marittima (Grosseto). Paolo Mazzocco, candidato a sindaco di Massa Marittima per il centrodestra, ripropone l’annosa vicenda dell’area ex Molendi, a tutt’oggi un’area degradata.

“Davvero una pessima accoglienza per chi entra nel centro storico massetano – esordisce il candidato sindaco del centrodestra a Massa Marittima, appoggiato da Fratelli d’Italia e Repubblicani -.È bene non dimenticare come l’enorme sperpero finanziario, tra l’altro tutto a carico delle casse comunali, e quindi dei cittadini, abbia condizionato e tutt’oggi condizioni ancora le possibilità d’investimento di cui Massa Marittima ha necessità per uscire da un immobilismo che lo sta letteralmente desertificando sotto tutti i punti di vista”.

“Non viene più citato il Molendi (circa 3 milioni di euro) – tuona Mazzocco –. Anzi, il Pd massetano, che ne è responsabile, cerca invece di nascondere, così come per altre vicende che vedono i nostri soldi pubblici sprecati, come per il mattatoio comunale: un’opera, quest’ultima che doveva rilanciare a detta loro il settore, anche qui più di mezzo milione di euro. Poi, la piscina, la palestra delle scuole, il campo della Cammilletta e potrei andare avanti all’infinito: quanti soldi per quali risultati? Quante cose potevano essere fatte senza questi macigni sulle nostre spalle? E gli investimenti per le imprese e il commercio? Tutti interrogativi ai quali i cittadini aspettano risposte”.

“Infine, il nostro centro storico. Fulcro nevralgico e pulsante del turismo, commercio e tutto quello che vi ruota attorno, che merita di essere completamente rivisto, a partire dalla pavimentazione che oggi è stata sfregiata con colate di asfalto con tanto di strisce che arrivano fino a sotto la lupa, per arrivare agli arredi e alla cartellonistica. Massa Marittima merita anche un vero e proprio centro sportivo polivalente situato in una zona ben accessibile e con parcheggi: le associazioni meritano rispetto e un sostegno economico adeguato al loro impegno. Ecco – conclude Mazzocco -, il Pd e tutti gli altri competitor ci stanno promettendo il mondo per questa tornata elettorale, ma nessuno ci ricorda; anzi, ci stanno nascondendo, cari cittadini massetani, che molte di queste cose che tutti noi elenchiamo tra le priorità non sono state fatte per via della voragine di debito causata dalla scellerata vicenda dell’area Molendi. Un debito che purtroppo ricade sulla testa di tutti i massetani”.