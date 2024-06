Verso le amministrative, l’appello di Travison: “Continuiamo la nostra meravigliosa avventura”

Scarlino (Grosseto). La candidata a sindaco di Scarlino Francesca Travison lancia il suo appello al voto ai cittadini: « L’8 e il 9 giugno vota Scarlino può.. ancora perché abbiamo ancora molti progetti da concludere e sogni da realizzare e soprattutto perché amiamo questo territorio e vogliamo continuare a lavorare per costruire insieme il suo futuro » .

«Chiedo ai miei concittadini ancora una volta la loro fiducia – continua la candidata – perché vogliamo concludere la riqualificazione del Puntone, vogliamo portare avanti il lavoro fatto per la Ciclovia Tirrenica, per cui abbiamo attivato una collaborazione tra pubblico e privato che ne permetterà la realizzazione non gravando così eccessivamente sul bilancio comunale, e vogliamo terminare il progetto degli argini ciclabili che collegherà l’entroterra alla costa e poi il percorso che unirà Le Case a Casetta Citerni.

Ma non solo: ci sono il piano per la riqualificazione del borgo, con tanti progetti nel cassetto, la gestione delle pinete, la rete sentieristica delle Bandite di Scarlino, con il disciplinare appena firmato da tutti i Comuni e dalle associazioni locali, la gestione del Parco delle costiere con le nostre bellissime cale, i progetti relativi alla cultura, ai musei e poi la conclusione dei lavori alle scuole di Scarlino Scalo, che ci permetteranno di liberare l’edificio di via Matteotti dove abbiamo già accordi con l’Epg per costruire delle case popolari. L’idea di realizzare un ostello all’ex casello idraulico sempre nella stessa frazione, la riqualificazione de Le Case e la sistemazione delle strade di Portiglioni. L’arrivo di Iren nella piana industriale, la gestione della crisi del polo chimico, la tutela ambientale; insomma, di progetti aperti ce ne sono tantissimi e vogliamo portarli a termine.

In questi cinque anni abbiamo sempre lavorato con un unico obiettivo: il bene della comunità.

Aldilà di ogni differenza di pensiero, aldilà di ogni personalismo, insieme ogni giorno abbiamo trovato la forza e le energie per andare avanti. Sono sempre stata a disposizione dei miei concittadini, senza mai tirarmi indietro e continuerò ad esserlo. Ho ascoltato e cercato soluzioni per tutti coloro che sono venuti da me, senza distinzione politica perché un sindaco è prima di tutto un cittadino a disposizione dei suoi concittadini.

Adesso chiedo nuovamente la fiducia agli abitanti di Scarlino: l’8 e il 9 giugno, facendo una croce sul simbolo Scarlino può ancora, possiamo continuare questa meravigliosa avventura iniziata cinque anni fa ».