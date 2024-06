Verso le amministrative: Irene Marconi termina la campagna elettorale con i giovani

Massa Marittima (Grosseto). Prosegue a ritmo serrato la campagna elettorale per le elezioni amministrative a Massa Marittima.

La lista “È già domani – Irene Marconi sindaco” concluderà le proprie attività con una festa organizzata dal gruppo dei giovani a sostegno della candidatura della Marconi un nutrito gruppo di ragazzi che si è riunito, in queste settimane, per confrontarsi con la candidata sui temi più cari proprio ai ragazzi.

“Con l’occasione – afferma Irene Marconi – voglio ringraziare tutti coloro che in questo periodo ci hanno sostenuto e con i quali ci siamo confrontati nei tanti tavoli tematici istituiti che ci hanno offerto la possibilità di avere dei confronti costruttivi su varie tematiche che stanno a cuore a noi e ai concittadini massetani. Possiamo dire con serenità che questi incontri hanno fatto emergere idee, bisogni, spunti di riflessione, molto in linea con il nostro programma elettorale, dando prova di aver trovato una connessione e un dialogo aperto con la cittadinanza che vuole essere punto di partenza, metodologia e obbiettivo del nostro percorso politico.

Abbiamo riscontrato una forte partecipazione a tutti i nostri eventi, in particolare alla tavola rotonda sulla sanità organizzata venerdì 31 maggio con i rappresentanti della Regione, che hanno ascoltato le nostre richieste e preso impegni pubblici tesi a realizzare un progetto condiviso per la sanità ospedaliera e territoriale. Siamo convinti e che la nostra costante presenza sul territorio abbia dimostrato la volontà e l’impegno a realizzare una politica che nasce dal basso, che parte cioè dalla sensibilità comune e che sia il più possibile condivisa da quanti vivono ogni giorno la città di Massa Marittima: una citta a misura di famiglie che vogliamo rendere sempre più accogliente e adatta alle esigenze di tutti. Una città con un forte potenziale di sviluppo turistico, che abbiamo intenzione di rendere sempre più attraente in quanto lo riteniamo determinante per l’economia di tutto il territorio.

Vogliamo farci carico della promozione del benessere e del sostegno alla fragilità: un progetto, questo, che sarà possibile anche grazie al dialogo avviato con gli enti del terzo settore. Una città che con le sue caratteristiche urbanistiche e naturalistiche sia volano di turismo e benessere e ancora una città che favorisca la partecipazione attiva dei giovani offrendo loro occasioni di impiego e di crescita professionale in una continua sinergia tra amministrazione, scuole e aziende.

È proprio per questo motivo che abbiamo deciso di lasciare ai giovani l’organizzazione dell’evento di chiusura della nostra campagna elettorale. La festa si terrà il 6 giugno, dalle 19 alle 24, nella sala del seminario a Massa Marittima. L’invito a partecipare è aperto a tutta la cittadinanza e con l’occasione ci auguriamo di poter condividere l’evento con quante più persone possibili”.