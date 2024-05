Verso le amministrative: Alessio Caporali incontra i residenti di Ribolla

Roccastrada (Grosseto). A Roccastrada continua l’impegno elettorale del centrodestra per Alessio Caporali, candidato a sindaco.

“Dopo aver incontrato i cittadini di tutte le frazioni del Comune, per raccogliere le istanze della popolazione, Caporali ha concluso il giro informativo sul programma elettorale nella frazione di Ribolla, di fronte a un folto gruppo di cittadini che – si legge in una nota della colazione di centrodestra -, come in ogni paese, hanno partecipato attivamente formulando domande, segnalando le piccole e grandi anomalie che da innumerevoli anni non vengono affrontate o risolte dalla sinistra roccastradina”.

“Il candidato a sindaco del centrodestra Alessio Caporali ha ribadito che, se verrà eletto, si dedicherà esclusivamente alla gestione del Comune, coinvolgendo i cittadini frazione per frazione su tutte le scelte inerenti ai loro territori – prosegue il comunicato -. A differenza di chi in questi anni è stato molto assente dal palazzo comunale per frequentare, come ancora sta facendo, nella veste di presidente, il palazzo della Provincia, forse perché meglio retribuito di quello del Comune. L’impegno del candidato sindaco Caporali, in questi pochi giorni che ci separano dal voto, continua ininterrottamente incontrando cittadini, visitando le realtà produttive e sociali del territorio, senza tralasciare gli incontri istituzionali con amministratori e Ministri del centrodestra, che coralmente si sono resi disponibili a sostenere una buona amministrazione del Comune di Roccastrada”.

“In questa logica Alessio Caporali sarà oggi a Massa Marittima per incontrare il Ministro della salute e domani, a cena, con il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna – termina il comunicato -. Gli esponenti del centrodestra con il candidato Alessio Caporali chiuderanno la campagna elettorale il 7 giugno a Roccastrada insieme all’onorevole Fabrizio Rossi, per incontrare i cittadini al punto elettorale, e con un convivio aperto a tutti gli elettori del comune di Roccastrada”.