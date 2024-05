Verso le amministrative, Travison: “Faenzi denigra gli avversari perchè non ha argomenti”

Scarlino (Grosseto). Giovedì 30 maggio, alle 21, la lista “Scarlino può… ancora” incontra i residenti della frazione del Puntone di Scarlino. I candidati illustreranno il programma e risponderanno alle domande dei cittadini.

«L’occasione – spiega il sindaco uscente Francesca Travison – sarà utile anche per ribadire la nostra posizione sulle terme, viste le illazioni fatte da una delle liste in lizza per le amministrative che, rigirando frasi e dichiarazioni varie, ha voluto screditare la nostra lista, parlando addirittura di visioni differenti tra me e il mio assessore all’urbanistica. Purtroppo, quando non si hanno argomenti, si investe il proprio tempo nel cercare di denigrare gli altri: in realtà la nostra visione sull’aspetto termale è univoca, abbiamo solamente voluto chiarire alcuni aspetti per far capire meglio la situazione ai cittadini».