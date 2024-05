Verso le amministrative, Sinistra Italiana: “Sosteniamo Francesco Limatola”

Grosseto. Sinistra Italiana “con coerenza e convinzione” sostiene il centrosinistra di Roccastrada, guidato da Francesco Limatola.

“Limatola in questi anni ha dimostrato capacità e competenze nell’amministrare bene il proprio Comune, così come la Provincia di Grosseto, ente in cui collaboriamo da anni con risultati importanti – continua la nota di Sinistra Italiana -. Limatola è un amministratore concreto e al tempo stesso mosso da valori saldi, come l’attenzione per le persone più in difficoltà, la tutela dell’ambiente, l’antifascismo. Chi lo ha ascoltato a Ribolla in occasione della giornata in memoria della strage della miniera non può non aver colto lo spirito con cui questo sindaco amministra il territorio e i suoi cittadini”.

“Per questi motivi Sinistra Italiana appoggia la sua candidatura ed invita i cittadini del Comune di Roccastrada a votare per lui e ad eleggere in Consiglio comunale esprimendo la propria preferenza per Pier Paolo Bertolini. Bertolini sarà un punto di riferimento nell’assise comunale per chi ha a cuore il territorio, la sua tutela e la valorizzazione. Intende impegnarsi per far rimanere le nuove generazioni a Roccastrada, occuparsi del sociale e della situazione sanitaria, soprattutto pensando agli anziani – termina Sinistra Italiana -. Uno sguardo verso il futuro, ma radici ben salde e ben ancorate alla storia , tradizione e realtà di Roccastrada”.