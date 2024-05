Verso le amministrative: “E’ già domani” organizza un convegno sulla sanità

Massa Marittima (Grosseto). Venerdì 31 maggio, a Massa Marittima, al Palazzo dell’Abbondanza, alle 16.30, si terrà la tavola rotonda organizzata dalla coalizione “E’ già domani – Irene Marconi sindaco” con la partecipazione dell’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, e il presidente della terza commissione, Enrico Sostegni, per parlare di sanità territoriale e servizi ospedalieri.

“Un tema sensibile e che sta molto a cuore ai cittadini massetani – sostiene Marconi -. Sono tante le richieste che porteremo al tavolo e che già sono state anticipate nelle scorse settimane durante gli incontri di presentazione dei candidati e del programma per le prossime elezioni amministrative. Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa e siamo contenti del dialogo fattivo con l’amministrazione regionale, che sarà l’occasione per chiedere alla Regione Toscana, tramite i suoi rappresentanti, di prendere impegni sui servizi ospedalieri e sul personale, sui servizi territoriali e le strutture al fine di individuare i percorsi migliori possibili e soprattutto fattibili per incrementare ulteriormente il servizio sanitario locale, sempre avendo come obiettivo principale il benessere del territorio e dei cittadini e tenendo conto degli spunti e dei suggerimenti che da questi ci sono pervenuti grazie allo scambio diretto avuto con loro. Vogliamo fare una politica, come già altre volte detto, per i cittadini e con i cittadini. Siamo fiduciosi che questo incontro fornirà importanti idee progettuali e spunti di riflessioni costruttivi”.

All’incontro parteciperanno anche Valentina Settimelli, di Sinistra Italiana. e Paolo Bastianini, di Azione.

Modereranno i candidati alle prossime elezioni amministrative: Grazia Gucci e Simone Cecconi, che a vario titolo, professionale e amministrativo, si occupano di sanità.

“Abbiamo a cuore il nostro ospedale, che rappresenta un servizio determinante per i cittadini non solo di Massa Marittima, ma di tutti i comuni delle colline metallifere. Continueremo a presidiare sui servizi in un dialogo continuo e costante con la Regione affinché nella complessiva politica nazionale di tagli e riduzioni non vengano penalizzati i cittadini in uno dei loro diritti fondamentali che è quello alla cura”, conclude la candidata sindaco Marconi.