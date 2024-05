Verso le amministrative, Limatola: “I nostri progetti culturali per il territorio”

Roccastrada (Grosseto). “Il nostro territorio è diventato parte importante dei percorsi che attraversano la Toscana. Abbiamo scelto di essere snodo di progetti culturali, economici, punto di arrivo, transito e ripartenza per le persone che scelgono la qualità della vita”.

A dichiararlo è Francesco Limatola, sindaco uscente di Roccastrada e candidato alle prossime elezioni amministrative.

“Il percorso Via delle Città etrusche è una proposta già attiva che si colloca nelle esperienze di turismo lento oggi in forte sviluppo legato al patrimonio storico, ambientale, sportivo all’aria aperta, che la collegherà ai grandi cammini italiani e alla ciclovia tirrenica – continua Limatola –. Il Parco storico-rievocativo dell’assedio di Montemassi: si prevede la ricostruzione delle antiche macchine da assedio medioevali già rappresentate nell’affresco di Simone Martini sul Guidoriccio e contemporaneamente partirà il secondo stralcio dei lavori per migliorare la fruibilità del castello. Il parco minerario di Ribolla: l’area urbana e extraurbana interes­sata dagli itinerari dei minatori verso i pozzi di estrazione e dalle infrastrutture minerarie (La Cernita, il Pozzo Camorra) diventerà un grande parco all’aperto”.

“Itinerari di trekking a piedi e per bike/e-bike: saranno ripristinati e aggiornati i percorsi di trekking, accompagnati da una pubblicazione arricchita di nuovi percorsi come le ippovie, tappe enogastronomiche, emergenze storico ambientali ed altro. All’interno di questa azione saranno protagonisti: l’itinerario verso il castello di Sassoforte e l’area naturalistica del Belagaio con i siti di Regone e Casa Nuova. Il parco letterario, insieme ad altri comuni, è intitolato a Luciano Bianciardi. In questo contesto, alcuni nostri paesi possono diventare dei veri e propri borghi della lettura. Aderiremo alla rete dei borghi letterari – termina Limatola -. Il Medio Evo: il nostro comune è fortemente connotato da forti testimonianze medievali. Alcuni borghi conservano ancora la struttura originale. Nascerà un progetto di valorizzazione della storia medievale del nostro comune e saranno attivate collaborazioni con importanti storici”.