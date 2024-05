Verso le europee, Torselli a Roccastrada: “Patrimonio inestimabile abbandonato dalla sinistra”

Grosseto. Giornata tra Grosseto e Roccastrada per il candidato alle europee di Fratelli d’Italia e capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli.

“Roccastrada è un comune con un territorio e un patrimonio storico-artistico dal valore inestimabile. Purtroppo, come tante altre realtà toscane, è rimasto vittima del mal governo e delle promesse non mantenute dalla sinistra. L’Europa dispone di numerosi strumenti per valorizzare i gioielli del nostro territorio come Roccastrada; per questo sarà mia premura, se eletto, fare il massimo per individuare fondi e risorse utili a quella valorizzazione del territorio dal punto di vista storico-culturale, turistico e agro-alimentare, della quale la sinistra ha sempre parlato e basta”, ha detto Francesco Torselli, dopo aver fatto visita a Roccastrada assieme alla consigliera comunale di Grosseto, Simonetta Baccetti, per sostenere la candidatura a sindaco di Alessio Caporali.