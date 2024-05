Verso le amministrative, Biagiucci: “Creeremo una scuola di formazione amministrativa per i giovani”

Scarlino (Grosseto). I giovani candidati della lista Scarlino Futura, guidata da Monica Faenzi, sono pieni di idee. Eccone due, pratiche e dinamiche, per dare spazio e occasioni di crescita agli amministratori del domani.

“Vogliamo ripristinare l’elezione del sindaco e della Giunta dei giovani a Scarlino – dichiara la candidata consigliera Ilenia Biagiucci -: si tratta di uno strumento particolarmente efficace per coinvolgere le nuove generazioni nell’attività politica e amministrativa del Comune, facendo in modo che possano approfondire le loro conoscenze. Così, fin dall’età della scuola i ragazzi potranno prendere a cuore il futuro di Scarlino, anche proponendo progetti da attuare”.

“Non solo, sempre per lo stesso motivo pensiamo a una vera e propria Scuola di formazione amministrativa rivolta ai giovani – termina la candidata -. Anche in questo caso avviciniamo i ragazzi, non solo scarlinesi, al concetto di partecipazione: attraverso questa scuola potranno acquisire tutte le competenze per essere dei bravi amministratori del futuro. E attenzione, si chiamerà Scuola amministrativa Bianco e Nero proprio perché non avrà un colore politico”.