Verso le amministrative, Niccolini: “Cartello di benvenuto in paese è una presa in giro”

Scarlino (Grosseto). “Benvenuti a Scarlino! Purtroppo, la realtà che ci troviamo di fronte è ben diversa. Scarlino è una paese trascurato, privo di manutenzione adeguata in tutto il suo territorio e senza una visione chiara per il futuro. Questa situazione contrasta nettamente con il messaggio accogliente del nuovo cartello all’ingresso di Scarlino Scalo”.

A dichiararlo è Luca Niccolini, candidato a sindaco per la lista Scarlino nel Cuore.

“Pensiamo alla rotatoria che per cinque anni è stata lasciata nell’incuria, agli asfalti pieni di buche tra Portiglioni, le Case, solo per citarne alcune, e l’erba alta a fare da padrone in buona parte di tutto il paese – spiega Niccolini –. Questa negligenza si estende ai parcheggi, alla zona degli impianti sportivi, ai giardini e agli spazi verdi, come abbiamo denunciato più volte. Le strade e i marciapiedi dissestati, l’area di sgambamento cani mal tenuta, lo stato di abbandono dell’ex Casello idraulico e del castello sono esempi lampanti di questa situazione”.

“Il benvenuto a Scarlino dovrebbe essere un gesto di cortesia verso chi arriva e per chi vive qui ogni giorno, questa invece sembra una presa in giro o, a pensare male, una manovra elettorale molto discutibile. La gentilezza e l’attenzione dovrebbero essere rivolte a tutti, non solo a venti giorni dalle elezioni, ma durante l’intero mandato di chi amministra il Comune – continua il candidato -. È chiaro poi che solo in periodo elettorale l’attuale amministrazione torni a parlare delle Bandite di Scarlino, dopo le vicissitudini che le hanno contraddistinte in questi ultimi cinque anni, come ad esempio le questioni legali che hanno interessato tutto il mandato della Giunta uscente fino al rischio sventato grazie al nostro intervento dello spostamento della gestione dell’ente sotto altri Comuni”.

“Dispiace vedere come si tenti di sottovalutare l’intelligenza degli elettori – termina Niccolini –, cercando di coprire con promesse dell’ultimo minuto cinque anni di immobilismo e mancanza di interventi significativi”.