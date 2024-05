Pnrr, Rossi: “Un milione da Governo a chiese maremmane per sicurezza anti sismica”

Grosseto. “Quasi 1 milione di euro sono i fondi destinati alla provincia di Grosseto, su 4 milioni previsti per la Toscana, indicati nel decreto del Ministero della cultura, relativo alle risorse presenti nel Pnrr e riguardanti la sicurezza sismica nei luoghi di culto, per il restauro del patrimonio culturale del Fondo edifici di culto e dei siti di ricovero per le opere d’arte (‘Recovery Art’). A beneficiarne la chiesa di San Pietro a Grosseto, per 300.00 euro, e altri 680.000 euro saranno destinati per interventi nella cattedrale di San Cerbone di Massa Marittima“.

A darne notizia è il deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Mi ero personalmente interessato con il Ministro Sangiuliano, dopo aver ascoltato le esigenze delle due Diocesi, affinché ci fosse da parte del Ministero un importante sostegno ai questi due progetti. Cosa che è stata recepita e accolta. Questi finanziamenti rappresentano la decisa volontà del Governo Meloni di tutelare e rendere più sicuro il patrimonio artistico e storico tutto del nostro Paese. La chiesa di San Pietro, la più antica della città di Grosseto, viene così messa in sicurezza, come anche la splendida cattedrale di San Cerbone, costruita a partire dal IX secolo in stile romanico, simbolo della città di Massa Marittima in tutto il mondo. Abbiamo così, con questi fondi, garantito anche agli edifici di culto, scrigni di bellezza e storia, un’attenzione specifica a necessità strutturali, per assicurare a questo nostro immenso patrimonio una valorizzazione ulteriore”, conclude Fabrizio Rossi.