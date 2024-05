Consorzio della Strada Ghirlanda Schiantapetto, Brogi: “Il CdA si dimetta”

Massa Marittima (Grosseto). “Nell’esercizio del mio mandato di consigliere comunale, ho deciso di essere presente all’ assemblea ordinaria/ straordinaria dei Frontisti del Consorzio della Strada Ghirlanda Schiantapetto. Ne ho avuto conoscenza da affissioni all’inizio delle suddette strade. Oltre al sottoscritto, erano presenti il sindaco e l’assessore Terrosi”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Daniele Brogi, consigliere comunale della Lega a Massa Marittima.

“Ho avuto modo di constatare come il Consiglio d’amministrazione, sei frontisti eletti consiglieri, più uno nominato dal Comune, pur normalmente in rappresentanza dei frontisti, si è permesso di usare termini arroganti ed antidemocratici indicativi di un metodo davvero condannabile e da cancellare. A tutto questo si aggiungono le gravi posizioni del sindaco Giuntini che, serenamente, ammette di non conoscere il bilancio del Consorzio a cui il Comune corrisponde, secondo la legge, una somma che può andare fino al 50% delle spese – continua la nota -. Aggiungo l’assenza, ormai consolidata da oltre un anno, per motivi personali, del presidente Ivo Pedrali che, pensiamo, per rispetto di tutti i frontisti, dovrebbe dare le dimissioni per il prolungarsi della sua assenza e di fare subentrare un altro frontista che sarà presente sul territorio E’ un ruolo che esige la sua partecipazione diretta alla vita del Consorzio non certo da remoto, non delegando, ma partecipando in materia attiva, a diretto contatto con i frontisti ed il territorio”.

“Oltretutto il presidente Pedrali è consigliere eletto della zona 2, che comprende 22,875 chilometri su un totale per le 3 zone di 34,550 chilometri Ed è già anomalo che una zona, pur comprendendo circa i due terzi dei chilometri di strada, esprima solo due consiglieri – sottolinea Brogi -. I frontisti erano molto numerosi, oltre una quarantina, motivati, alcuni molto preparati ….. Di fronte a loro, separati dalla sbarra, (l’assemblea si è svolta nella sala che era l’ex aula del Giudice di pace) vi era il CdA con 5 consiglieri, il sindaco, l’assessore Terrosi, un funzionario della Polizia, un vigile urbano dell’Unione dei Comuni, il dottor Sammola, un avvocato, nonché il segretario del Consorzio, dottor Mauro Cavalli, e la sua assistente. I frontisti si sono sentiti schiacciati da questo muro di autorità, Infatti al momento del voto per approvazione del consuntivo 2023, solo 10 frontisti hanno osato alzare la mano, sia per dire astensione, sia per dire non approvo oppure approvo”.

“Alla richiesta di dimissione dell’intero Consiglio e del segretario, presentata da 17 frontisti della zona 2, Paolo Marconi facente funzione di presidente dell’assemblea, ha avuto una reazione scomposta ; oltretutto ha parlato solo lui e, tra l’altro, è il consigliere nominato dal Comune. Questa richiesta dei frontisti era motivata dalla totale inosservanza dello statuto da parte di questo Cda circa la convocazione delle assemblee di zona, che debbono essere convocate secondo lo statuto per poter elaborare il bilancio previsionale, al quale segue poi l’emissione dei ruoli – continua la nota -. Oltretutto il CdA, sempre senza consultare gli altri frontisti, ha dato la necessaria autorizzazione per la realizzazione della ciclovia, sempre sulla zona 2, per un totale di circa 7 chilometri di percorrenza. Il fatto di essere ‘ciclovia’ comporta un aumento delle spese per adeguare il manto stradale, un aumento del rischio di incidenti vista l’alta velocita dei ciclisti e conseguenti cause, pendenti in tribunale. Altro punto è il ricalcolo del ruolo che ha visto anche triplicare le spese per i frontisti. Nelle tabelle sono previsti il totale degli ettari posseduti dai frontisti, il fronte strada, il reddito catastale dei terreni ed infine il reddito domenicale degli immobili”.

“É stato completamente ignorato il parametro del fronte strada (la Regione Toscana ha 12.700,06 chilometri fronte strada su 34,550 chilometri) secondo misurazioni effettuate da incarico dato ad un geometra – sottolinea Brogi -. La ripartizione delle spese, 20 % ripartito in maniera ‘uguale’, uno vale uno, la Regione con 2.583 ettari vale 1, così come un frontista con appena poche centinaia di metri quadri. Questo senza averne parlato in assemblea con preciso punto all’ordine del giorno, aumento dei ruoli e senza assolutamente tenere conto dei problemi economici che attraversano le famiglie e le aziende agricole, che siano ditte individuali o società, e che sono frontisti di queste strade vicinali, quindi in campagna, in territorio cosiddetto aperto, che, oltre a subire i disagi da lontananza del capoluogo per i servizi, si debbono anche accollare la spesa per pagarsi la strada che poi viene usata e consumata da tante categorie di utenti ….”.

“Tutti conoscono i gravi problemi del settore, con la Pac diminuita di circa il 40 %, degli eventi calamitosi del mete ed è questo il momento che è stato scelto per triplicare i ruoli per i frontisti. In quanto consigliere comunale mi sento particolarmente coinvolto dalla situazione di questi cittadini e famiglie totalmente inascoltati. La risposta ai frontisti da parte del presidente Marconi è stata arrogante e completamente fuori dalle linee di condotta che, la ragione del caso, obbliga a seguire, dimissioni che sono state respinte in maniera scortese, inaccettabile. Il segretario ha anche pronunciato parolacce rivolgendosi ai frontisti – continua Brogi -. Il Sindaco, presente alla scena, pur cercando di invitare ad un comportamento consono al momento, non ha tentato di dare una risposta tecnica ed a giustificare la scelta del direttivo facendo serpeggiare che la sua presa di posizione potrebbe giustificare la richiesta avanzata dai frontisti che vogliono nuove elezioni”.

“Resta primordiale e, giustificata richiesta, quella di far passare la strada cosiddetta di Montebamboli, in realtà il nome è Vicinale Suvereto Massa Marittima, il che dice già tutto, come comunale extraurbana, alleggerendo ed eliminando così il compito di un Consorzio che si è limitato ad aumentare le spese a carico dei frontisti. Il Comune ha già altre strade comunali extraurbane, come quella del Vivoli o come quella di Fenice Capanne, che nel giugno scorso ha anche ricevuto per la sua manutenzione fondi regionali in aggiunta ai soldi messi dal Comune – termina il comunicato -. Per la posizione del presidente, ormai non ci pare che ricopra più questo ruolo in modo effettivo, avanzeremo ed inviteremo il CdA del Consorzio a scendere dal piedistallo, a dare le dimissioni e chiamare i frontisti a nuove elezioni”.