Verso le amministrative: Andrea Vinciarelli presenta il suo programma

Massa Marittima (Grosseto). Gli appuntamenti della lista “Vivere Massa”, che appoggia la candidatura di Andrea Vinciarelli a sindaco di Massa Marittima, dei prossimi giorni vedono in calendario per sabato 18 maggio la presentazione del programma che avverrà alle 10.30, nella sede del comitato elettorale, in corso Diaz 29.

Nel corso dell’incontro saranno toccati tutti i temi che riguardano la città, le frazioni e il territorio, contenuti nello slogan “Salute, lavoro e sviluppo“, e vanno dal distretto – ospedale, spaziando tra i settori di cultura, istruzione, decoro urbano, tutela del patrimonio, viabilità, con l’intento di raccogliere spunti e riflessioni di dettaglio anche dai cittadini, dalle associazioni, dai settori produttivi del territorio.

In serata, sempre sabato 18 maggio, distribuzione del programma elettorale in piazza Garibaldi dalle 17, dove seguirà, alle 20 una cena, con musica, a sostegno della lista “Vivere Massa” al ristorante I tre Archi. Le prenotazioni possono essere fatte telefonicamente al 339.3824226.