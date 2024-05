Verso le amministrative, Niccolini: “Vogliamo un paese più verde e dinamico”

Scarlino (Grosseto). “In vista delle imminenti elezioni comunali, la nostra lista desidera presentare una serie di proposte rivolte al recupero e alla valorizzazione delle aree verdi di Scarlino, con l’obiettivo di trasformarle in centri di vita comunitaria attiva e sostenibile”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino nel Cuore, che sostiene la candidatura di Luca Niccolini a sindaco di Scarlino.

“Le nostre iniziative prevedono la creazione di spazi verdi attrezzati che servano come punti di incontro per famiglie – continua la nota –, giovani e adulti, offrendo un ambiente sicuro e stimolante per tutti”

Installazione di attrezzature sportive

“Proponiamo l’introduzione di strutture, come ad esempio è stato fatto con lo Skate Park di Follonica – prosegue il comunicato –, dove giovani e appassionati possono praticare e migliorare le loro abilità in uno spazio dedicato e sicuro”.

Aree sgambamento per cani

“Riconoscendo l’importanza degli animali domestici nelle nostre vite – continua la nota –, vogliamo realizzare aree di sgambamento sicure e ben curate, dove i cani possano esplorare e giocare liberamente, migliorando così la qualità della loro vita e di quella dei loro proprietari”.

Aree ricreative attrezzate

“Saranno sviluppate zone con attrezzature per il fitness all’aperto e aree relax – spiega la lista -, promuovendo uno stile di vita sano e attivo per i cittadini di tutte le età”

Miglioramento degli arredi urbani

“L’aggiunta di nuovi arredi urbani non solo abbellirà i nostri spazi verdi – prosegue il comunicato -, ma renderà anche più confortevole la fruizione quotidiana di questi luoghi da parte di tutti i cittadini”.

Ascolto e collaborazione con la comunità

“Crediamo fermamente che la collaborazione e il dialogo con i cittadini siano essenziali per il successo di questi progetti – continua la nota -. Per questo motivo, ci impegniamo a sviluppare queste iniziative in stretta collaborazione con la comunità di Scarlino, ascoltando e integrando i feedback e le esigenze espresse dai residenti”.

Un invito alla partecipazione

“Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in questo progetto ambizioso per un Scarlino più verde – termina il comunicato -, più attivo e più inclusivo. Insieme possiamo trasformare la nostra città in un modello di sostenibilità e vivibilità”.