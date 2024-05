Verso le amministrative, Poli presenta la sua squadra: “Con questi candidati possiamo vincere”

Massa Marittima (Grosseto). Ieri, al Palazzo dell’Abbondanza a Massa Marittima, Sandro Poli ha presentato i candidati della lista “L’Alternativa per Massa”. La lista, caratterizzata da un approccio aperto e inclusivo, ha ottenuto il sostegno del centrodestra moderato e del centro riformista, consolidando così un’ampia base di appoggio che comprende Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Italia Viva e Nuovo Orizzonte Civico.

L’incontro, molto partecipato, è stato coordinato da Iuri Barontini, presidente del comitato.

“Questo incontro – ha dichiarato Sandro Poli – ha rappresentato l’occasione per ripercorrere i punti qualificanti del programma che proponiamo per il governo della città, a partire dal ripristino del Distretto socio-sanitario, compromesso negli anni precedenti e fondamentale per il miglioramento della salute pubblica. L’obiettivo è quello di riportare lo stabilimento ospedaliero Sant’Andrea al rango di presidio, garantendo così più servizi ai cittadini delle Colline Metallifere. Voglio ringraziare tutti i candidati, che si sono messi a disposizione con impegno e dedizione e che hanno consentito la creazione di una squadra forte e coesa. Con le nostre idee e questa lista ‘si può fare’”.

Gli altri punti toccati nella presentazione sono stati la valorizzazione della tradizione sportiva massetana, con la riapertura della piscina e il sostegno alle associazioni sportive per la manutenzione degli impianti, l’estensione delle agevolazioni alle associazioni di volontariato, che svolgono un ruolo essenziale nella vita sociale della città e devono essere supportate adeguatamente, e l’unione tra cultura, turismo e commercio.

Non è mancata l’attenzione a frazioni e borgate, con un budget riservato a ciascuna entità contro l’abbandono e anzi per lo sviluppo, la valorizzazione del territorio aperto, il supporto agli imprenditori attraverso un ufficio dedicato, il recupero dei siti minerari e dei percorsi dismessi, lo sviluppo di progetti legati all’energia e all’indipendenza energetica dei villaggi minerari.

I candidati

Ecco tutti i candidati della lista:

Monica Bargelli, 55 anni, commerciante e counseling;

Nadia Benucci, 54 anni, amministratore di sostegno;

Carlo Biagini, 55 anni, impiegato e coordinatore di un’azienda di trasporti;

Daniele Brogi, 48 anni, commerciante;

Alessandra Ceri, 56 anni, insegnante scolastica e di danza;

Roberto Ghinazzi, 73 anni, pensionato ed ex vigile urbano;

Simonetta Grassi, 50 anni, insegnante;

Ilaria Parigi, 27 anni, educatore cinofilo;

Antonella Santucci, 54 anni, volontaria nei servizi sociali e sanitari;

Marco Stanghellini, 50 anni, coadiuvante agricolo con patologia invalidante;

Alberto Turacchi, 45 anni, avvocato;

Giacomo Vinciguerra, 24 anni, sorvegliante minerario.

“Ricordiamo ai cittadini che si vota tracciando una croce sul simbolo e che si possono esprimere sino a due preferenze tra i candidati in lista purché di sesso diverso tra loro – si legge in una nota della lista -. Inoltre, oggi, sabato 11 maggio, alle 17.30, Sandro Poli inaugurerà la propria sede elettorale in via della Libertà, 23. In tale occasione sarà offerto un piccolo rinfresco. Ricordiamo infine che sono attivi il sito www.sandropolisindaco.it e la pagina Facebook ‘Sandro Poli Sindaco’, sulla quale è possibile seguire le iniziative e consultare il programma, oltre naturalmente interagire con Sandro Poli”.