Verso le amministrative: Giacomo Termine presenta la sua squadra e incontra i cittadini

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Domenica 12 maggio, alle 18, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine, sindaco uscente e candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, presenta i candidati della sua lista “Siamo Monterotondo Marittimo“. L’incontro sarà anche l’occasione per illustrare il programma ai cittadini.

Una lista nel segno della continuità con l’attuale Consiglio comunale: si candidano infatti Roberto Creatini, vicesindaco del mandato in corso; Monica Cavicchioli, Marco Cerboneschi, Aibla Danushi, Giulia Fanetti; Luisa Frati, Eugenio Giglioni e Mario Tanda, che sono i consiglieri comunali uscenti. La lista è composta inoltre da Elena Angiolini e Dino Fidanzi.

“Questi 10 anni da sindaco di Monterotondo Marittimo hanno costituito una grande scuola a livello professionale e umano – commenta Giacomo Termine -, facendo crescere in me la sensibilità civica e la comprensione dei bisogni del territorio. Ma nessuno dei risultati raggiunti sarebbe stato possibile senza il determinante apporto delle straordinarie persone che hanno lavorato al mio fianco, dai consiglieri alla Giunta. Questo dimostra quanto sia determinante la scelta della squadra. E sono fiero di tutte le persone che hanno deciso di candidarsi nella lista ‘Siamo Monterotondo Marittimo’. La passione politica e l’amore per il nostro territorio ci hanno portato a vincere sempre tante sfide, contribuendo allo sviluppo e alla crescita di Monterotondo Marittimo. Possiamo pertanto andare orgogliosi degli importanti risultati raggiunti e procedere a testa alta”.

“Continueremo a difendere la nostra economia ed il lavoro – prosegue Termine –, porteremo avanti i progetti avviati, consapevoli del valore del territorio in cui viviamo. Una delle partite più importanti da giocare sarà quella del rinnovo della concessione geotermica. Lavoreremo per migliorare i parametri ambientali e cogliere le opportunità che si apriranno in termini di sviluppo socio occupazionale nella nostra comunità. Quello che vogliamo continuare a garantire a Monterotondo Marittimo è un’amministrazione comunale capace di accompagnare e sostenere la crescita e di essere un punto di riferimento per tutti i cittadini in termini di servizi e di pari opportunità.”

