Verso le amministrative: Forza Italia presenta i suoi candidati al Consiglio comunale

Roccastrada (Grosseto). Matteo Di Marzo, Cristina Perfetto e Giacomo Tuliani saranno i candidati di Forza Italia al Consiglio comunale nelle prossime elezioni amministrative di Roccastrada dell’8 e 9 giugno, nella lista “Centro destra per Roccastrada Caporali Sindaco”.

I candidati

Matteo di Marzo ha 45 anni, militare di professione, appassionato di sport, dove si impegna fattivamente come allenatore della scuola calcio Virtus Maremma, responsabile di Asd Condor 81, Ers disciplina calcio podismo, presidente del comitato provinciale di Grosseto delle Polisportive giovanili salesiane; Cristina Perfetto ha 35 anni ed è operaia nel settore delle pulizie con mansione di capo servizio alla Asl di Follonica; Giacomo Tuliani ha 40 anni ed è geologo libero professionista.

“La loro parola d’ordine è partecipazione ed il loro obiettivo p quello di ridare centralità alla comunità di Roccastrada, ‘piccolo pezzo di terra’, dicono i candidat, in cui sono racchiuse le migliori energie, le migliori passioni, le migliori capacità che un paese possa avere. Un paese che ha bisogno di riprendere e rafforzare i suoi valori e di rimettere al centro le persone – si legge in una nota del coordinamento provinciale di Forza Italia -. L’obiettivo primario dei candidati è quello di ascoltare i cittadini e farsi portavoce delle loro richieste in Consiglio comunale, realizzare nuovi spazi di aggregazione, recuperare spazi nei giardini comunali, promuovere lo sport, dare voce a quelle ragazze e ragazzi che domani saranno adulti e che hanno bisogno di speranza e cambiamento”.