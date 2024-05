Verso le amministrative, Biagiucci: “Creeremo Multiservizi che garantirà occupazione e cura del territorio

Scarlino (Grosseto). “Garantire posti di lavoro al territorio, ma anche maggiore decoro del paese e delle frazioni, così come tempi più rapidi nell’attuazione degli interventi e la realizzazione dei progetti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Ilenia Biagiucci, candidata nella lista Scarlino Futura che sostiene la candidatura di Monica Faenz a sindaco di Scarlino.

“Uno dei progetti per Scarlino sarà quello della società Multiservizi del Comune, che Monica Faenzi ha avuto la possibilità di creare e sperimentare nella sua esperienza di sindaco di Castiglione della Pescaia e che, negli anni, anche tante altre amministrazioni comunali hanno poi sperimentato con successo – continua la nota –. I benefici sono tanti: per primo l’aspetto occupazionale, perché la Multiservizi ha bisogno di forza lavoro, di operai e tecnici per funzionare. Sicuramente decine di persone potrebbero nel tempo trovare un’occupazione grazie a questo strumento. Ciò consentirebbe di dare una risposta alla carenza di lavoro, anche tra i giovani, che più volte nel corso di questa campagna elettorale ci è stata segnalata, dovuta anche alle vicende che hanno coinvolto il Polo chimico del Casone”.

“Penso che la Multiservizi, assieme al turismo termale, altro aspetto che avremo l’occasione di approfondire, possa dare nuovo slancio al territorio. La Mutiservizi, inoltre, garantirà massima cura del territorio e anche di questo Scarlino ha forte bisogno: pensiamo a un paese curato durante tutto l’anno (verde pubblico, manutenzione, segnaletica), così come ai servizi (parcheggi, accessibilità, sicurezza) – termina il comunicato –. Allo stesso tempo la Multiservizi, come braccio operativo del Comune, non deve sottostare ai macchinosismi imposti agli Enti pubblici e ha tempi di azione più snelli: una velocizzazione non indifferente degli interventi e quindi una risposta più rapida al cittadino”.