Verso le amministrative, Vinciarelli si presenta: “Salute, lavoro e sviluppo per risollevare Massa”

Grosseto. Salute, sviluppo e lavoro: sono queste le fondamenta su cui si basa il programma di “Vivere Massa”, lista civica che appoggia la candidatura di Andrea Vinciarelli a sindaco di Massa Marittima.

Vinciarelli, 69 anni, massetano doc, pensionato ed ex responsabile dei rapporti istituzionali di Pfizer Italia per il centro Italia, è sostenuto anche dal Pci delle Colline Metallifere e dalla lista civica Massa Comune.

“Questa candidatura rappresenta la mia prima esperienza in ambito politico – ha spiegato Vinciarelli nel corso di una conferenza stampa a Grosseto -. Non ho mai avuto tessere di partito e, una volta in pensione, ho messo a disposizione della comunità la mia esperienza in ambito sanitario. Ho promosso, con l’associazione Fare di cui sono presidente, una petizione per la riapertura del Distretto socio-sanitario delle Colline Metallifere che ha ottenuto oltre 2mila firme. Questa richiesta è approdata anche alla terza Commissione del Consiglio regionale ed è stata al centro di due mozioni, una in Consiglio regionale e l’altra nel Consiglio comunale di Massa Marittima, che ha raccolto il sostegno anche del sindaco uscente Marcelo Giuntini”.

“Al momento le attività dell’associazione Fare si sono cristallizzate per lasciare spazio alla campagna elettorale – ha continuato il candidato -. Il logo della lista ‘Vivere Massa’ non riporta il mio nome, nè simboli di partiti perchè noi siamo l’unica, vera lista civica che si presenta alle elezioni amministrative di Massa Marittima. Il simbolo vuole semplicemente evidenziare i macro argomenti del mio programma: salute, sviluppo e lavoro. La salute sarà il tema trainante della campagna elettorale: ci batteremo per mantenere i servizi e gli eccellenti professionisti che lavorano all’ospedale Sant’Andrea, già vittima di tagli indiscriminati, e far sì che la struttura torni ad essere presidio ospedaliero e non semplice stabilimento ospedaliero. Vogliamo destagionalizzare il turismo, affinché Massa Marittima non sia vissuta solamente tre mesi all’anno, desideriamo tutelare il terzo settore e le oltre settanta associazioni di volontariato cittadine. Il nome della nostra lista è ‘Vivere Massa’ proprio perchè il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita e il benessere sociale e fisico dei nostri concittadini”.

Sabato 11 maggio, alle 11.30, nella sala “Mariella Gennari” di Massa Marittima, saranno presentati i candidati della lista “Vivere Massa” al Consiglio comunale: “Sono tutti professionisti e imprenditori che al momento non rivestono incarichi politici, proprio per sottolineare il civismo della nostra lista”, ha concluso Vinciarelli.