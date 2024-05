Verso le amministrative, Sinistra Italiana: “Irene Marconi sindaco ideale”

Massa Marittima (Grosseto). Sinistra Italiana sostiene “convintamente Irene Marconi per la carica a sindaco di Massa Marittima: ha l’esperienza amministrativa necessaria e ha saputo coinvolgere persone e realtà diverse da quelle di propria provenienza”.

“Tanto a livello nazionale che a livello locale siamo convinti che sia necessario costruire un fronte ampio che raccolga le forze progressiste e le migliori energie provenienti da civismo e associazionismo – continua la nota di Sinistra Italiana –. Il contributo che intendiamo portare alla coalizione riguarda i temi a noi più cari: difendere i soggetti fragili e i loro basilari diritti (nello specifico sanità e trasporto pubblico locale), valorizzare il centro storico senza farlo cannibalizzare dalle piattaforme del web, tutelare l’ambiente e la sua cura quotidiana, investire con decisione sulle rinnovabili attraverso lo strumento della comunità energetica già imbastito dall’attuale amministrazione.

“La persona che darà voce a tutto questo è Rudi Renzi (nella foto, ndr), che si è generosamente messo a disposizione. Rudi ha maturato un’esperienza trentennale fuori da Massa Marittima per poi tornarci e fare parte dell’associazionismo locale. Crediamo che la sua candidatura possa dare voce alle nostre istanze e a quelle che sono rimaste indietro nella precedente amministrazione – termina il comunicato -. L’8 e il 9 giugno invitiamo tutti i simpatizzanti della Sinistra a votare per la lista ‘È già domani’ con Irene Marconi sindaco e ad esprimere la preferenza per Rudi Renzi”.