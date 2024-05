Verso le amministrative, Monica Faenzi presenta la sua squadra: “Liberi dalle logiche di potere”

Scarlino (Grosseto). Scarlino Futura si presenta alle elezioni comunali “con una squadra fatta di scarlinesi accomunati dall’amore per il territorio e interessati alla politica, con il desiderio di vedere realizzato un progetto condiviso da tante generazioni”.

“Molti candidati mettono a disposizione l’esperienza politica maturata in questi anni, i giovani portano l’entusiasmo di cui Scarlino ha bisogno – continua la nota di Scarlino Futura -. La lista dà voce al malcontento per l’operato dell’amministrazione comunale uscente, che in 5 anni non si è distinta per un reale cambio di passo. Da qui nasce la decisione di candidare a sindaco Monica Faenzi, che mette a disposizione approfondite competenze politiche e amministrative, spirito istituzionale e grande determinazione”.

“È un’opportunità imperdibile per Scarlino, che ha finalmente l’occasione di crescere e fare il salto di qualità con un sindaco vero, competente e autorevole – prosegue il comunicato –. Purtroppo il centrosinistra nei decenni di amministrazione ha deluso la cittadinanza e il sindaco Travison negli ultimi cinque anni ha governato in continuità con il passato: Scarlino Futura propone invece un programma serio, concreto, lungimirante, puntando sulle qualità del territorio, sulla vocazione turistica, senza lasciare che progetti imposti dall’alto continuino a stravolgere la natura di questa terra. E soprattutto lasciando ai cittadini la possibilità di partecipare ed esprimersi sulle grandi scelte che riguardano il Comune”.

“La lista di Scarlino Futura è così composta – continua la nota –, come emerso dalla presentazione di lunedì 6 maggio nella ex sala Combattenti di via Matteotti a Scarlino Scalo, gremita di cittadini e stracolma di entusiasmo:

Ilenia Biagiucci, 23 anni, studentessa universitaria;

Giacomo Magagnini, 40 anni, responsabile manutenzioni;

Renzo Fedi, 69 anni, imprenditore agricolo;

Noris Guidoni, 71 anni, imprenditore agricolo;

Paolo Raspanti, 58 anni, specialista ambientale;

Enrico Pastorelli, 54 anni, commerciante;

Letizia Canepuzzi, 43 anni, impiegata;

Francesca Petri, 23 anni, lavoratrice dipendente;

Salvatore Aurigemma, 69 anni, pensionato;

Stefano Campodonico, 53 anni, operaio specializzato;

Niccolò Peggi, 24 anni impiegato;

Silvia Ferrari, 52 anni disoccupata”.

Nel corso della presentazione il candidato sindaco Monica Faenzi ha ribadito come “a Scarlino vi sia una sola lista di centrodestra, Scarlino Futura appunto, libera dai poteri forti e dalle logiche d’interesse che per decenni hanno impedito al territorio di fare il salto di qualità”.