Verso le amministrative, Azione e Base Popolare: “Sosteniamo Limatola, ecco i nostri candidati”

Grosseto. I vertici provinciali di Azione e Base Popolare di Grosseto rendono noto l’appoggio a Francesco Limatola, candidato a sindaco di Roccastrada.

“I due soggetti politici, tenendo fede all’intesa provinciale sul percorso politico ed elettorale delle prossime amministrative, sosterranno il sindaco uscente, per portare avanti insieme il lavoro iniziato nei mandati precedenti, intercettando nuove risorse e proiettare il Comune di Roccastrada nel futuro, vicino ai cittadini ed alle loro istanze – si legge in una nota di Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione, e Luca Angelino, delegato provinciale di Base Popolare -. Azione e Base Popolare sosterranno la lista in modo convinto e propositivo con la presenza in lista di due candidati: Alessandra Bicchi, espressione di Base Popolare, e Claudio Palazzesi, espressione di Azione”.

“Alessandra Bicchi, 52 anni, amministratrice dell’azienda artigiana di famiglia, è impegnata fin da giovanissima in tutte le principali associazioni di Torniella e Piloni, attualmente membro del consiglio della Pro Loco dei due paesi in cui vive. Pronta a rappresentare in Consiglio comunale il volontariato e le istanze dei suoi concittadini che vi si dedicano quotidianamente per potenziare il turismo ed i servizi al cittadino – spiegano Grassi e Angelini -. Claudio Palazzesi, 29 anni, abita da sempre a Roccastrada, bar manager al resort Riva del Sole, da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti civili e individuali portati avanti, prima con i radicali di Marco Cappato e attualmente con Azione di Carlo Calenda, entusiasta della candidatura al Consiglio comunale di Roccastrada e pronto ad impegnarsi per la comunità, provando a fare qualcosa di concreto soprattutto per i giovani del suo comune”.

“Le due formazioni politiche saranno quindi al fianco dei loro candidati durante la campagna elettorale, sostenendoli e promuovendoli – terminano Grassi e Angelini –, affiancandoli naturalmente una volta eletti in Consiglio comunale”.