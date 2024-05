Verso le amministrative: Francesca Travison presenta la sua squadra

Grosseto. Sabato 4 maggio, alle 17.30, al porto La Marina di Scarlino, il sindaco uscente Francesca Travison presenta la lista dei suoi candidati.

«Siamo pronti a presentarci agli scarlinesi con tanto entusiasmo e voglia di continuare un progetto iniziato 5 anni fa – spiega Francesca Travison –. Abbiamo scelto di presentarci nella stessa location del 2019 perché ci piace pensare che questo evento sia un’altra tappa del nostro percorso e non un inizio. In questi ultimi anni gli scarlinesi hanno potuto conoscerci e spero siano state comprese le ragioni per cui abbiamo scelto di metterci a disposizione della comunità, che sono le stesse di oggi. Siamo un gruppo di cittadini con caratteristiche e inclinazioni differenti, siamo tutti di Scarlino, ognuno rappresenta una parte del Comune. Ma, soprattutto, siamo tutti spinti dalla stessa voglia di continuare a migliorare Scarlino, guardando solo al bene della comunità. Invito tutti a partecipare alla presentazione per conoscerci».