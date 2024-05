Verso le amministrative, Fratelli d’Italia: “Travison incoerente, priorità è battere sinistra”

Scarlino (Grosseto). “In occasione della campagna elettorale che vedrà Fratelli d’Italia Scarlino tra le forze politiche protagoniste alle elezioni amministrative del prossimo mese di giugno, sostenendo fortemente il candidato sindaco Monica Faenzi, ci poniamo l’obbiettivo di battere il Pd e tutte le forze della sinistra scarlinese”: apre così la nota del circolo di Fratelli d’Italia di Scarlino.

“Le varie polemiche sollevate ultimamente dall’attuale sindaca non ci interessano più di tanto e lasciano il tempo che trovano – prosegue la nota -. Noi, assieme alle forze politiche del centrodestra e della società civile che si riconoscono nel progetto di Scarlino Futura, appoggiamo una candidatura di spessore come quella di Monica Faenzi. Se poi l’attuale sindaca non ha mai inteso renderci partecipi del governo del territorio, contravvenendo ad ogni accordo di coalizione che facemmo 5 anni fa, è l’ulteriore riprova della sua inadeguatezza e scarsa coerenza. Il rispetto e la collaborazione devono essere sinceri e non legati all’imminente scadenza elettorale che la riguardano. Il rispetto degli accordi e delle persone, per quanto ci riguarda, viene prima di tutto. Così come la nostra opposizione al suo mal governo della cosa pubblica. I suoi appelli alla correttezza e all’unità, adesso, non sono credibili e sono poco rispettosi del primo partito di Scarlino che lei ha deciso di ignorare per 5 anni. Noi candidiamo una donna, Monica Faenzi, che ha dimostrato di saper fare l’amministratore, e bene, assieme a tutta la coalizione del centrodestra”.

“Cinque anni – spiegano da Fratelli d’Italia – fa eravamo pronti a governare Scarlino, così come lo siamo adesso. La nostra passione è sempre la stessa. I programmi sono chiari e condivisi, scevri da qualsiasi opportunismo. Non abbiamo alcuna voglia di rivalsa e i nostri toni rimangono assolutamente pacati. Pertanto, il nostro intento è soltanto quello di dare a Scarlino un’amministrazione che rispetti quanto promesso in campagna elettorale. La nostra stella polare è il rispetto degli alleati e del programma elettorale, oggi come ieri”.

“Il centrodestra, per noi era e resta sia un prezioso valore, ma soprattutto rappresenta lealtà, e non semplice convenienza. I nostri avversari attuali sono e rimangono il Partito Democratico e la sinistra. Forze politiche che purtroppo vorrebbero solamente far tornare indietro le lancette della storia“, termina Fratelli d’Italia Scarlino.