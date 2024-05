Verso le amministrative: Alessio Caporali presenta la sua squadra

Roccastrada (Grosseto). Nella sala della biblioteca comunale il gruppo Centrodestra per Roccastrada ha presentato ufficialmente la candidatura a sindaco di Alessio Caporali e dei componenti della lista.

All’evento hanno partecipato numerosi cittadini e i rappresentanti politici: Alessandro Ulmi, vicesindaco del Comune di Campagnatico e responsabile provinciale di Forza Italia; Paolo Pazzagli, consigliere di opposizione del Comune di Roccastrada e commissario della Lega per i comuni di Roccastrada e Gavorrano; Moreno Bellettini, presidente di circolo e componente del direttivo provinciale e regionale di Fratelli d’Italia; il consigliere comunale Luca Vitale, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Grosseto; Simonetta Baccetti, consigliere di Fratelli d’Italia del Comune di Grosseto; Lorenzo Lauretano, consigliere di Fratelli d’Italia del Comune di Grosseto; Luca Minucci, responsabile provinciale di Fratelli d’Italia; Valentina Corsetti, candidata alle prossime elezioni europee in quota Forza Italia.

I candidati

La squadra, che costituisce la lista di Caporali è costituita da: Andrea Angelucci, 36 anni di Ribolla, operaio della ditta Fibran; Roberto Bocci, 50 di Sassofortino, dipendente della Venator, segretario provinciale della Ugl Chimici Grosseto-Siena, componente del comitato consultivo dell’Inail; Matteo Di Marzo, 45 anni di Grosseto, militare, allenatore della scuola di calcio Virtus Maremma, presidente provinciale di Grosseto Polisportive giovanili salesiane: Gabriele Farinelli, 54 anni, di Roccastrada, avvocato, presidente del comitato Roccastrada SicuraMente, coordinatore e referente comunale dell’associazione Controllo del vicinato; Giovanni Fontani, 61 anni, di Roccastrada, Luogotenente, pilota di elicotteri dell’esercito, attualmente in riserva; Manuele Ghelardini, 38 anni, di Sticciano Scalo, infermiere di pronto soccorso e infermiere nel territorio; Franca Gramola, 45 anni di Ribolla, impiegata amministrativa, componente della Commissione pari opportunità del Comune di Roccastrada; Giudi Parrini, 45 anni, di Roccatederighi, professoressa di educazione fisica, counselor naturopatico, responsabile provinciale di Fratelli d’Italia del dipartimento dipendenze e terzo settore; Paolo Pazzagli, 59 anni, di Sticciano Scalo, imprenditore, commissario della Lega Salvini premier di Roccastrada e Gavorrano scalo; Cristina Perfetto, 35 anni, di Ribolla, operaia nel settore delle pulizie con mansione di capo servizio per la Asl a Follonica; Anna Maria Troiani, 62 anni, di Roccatederighi, impiegata di Invitalia; Giacomo Tuliani, 40 anni, di Roccastrada, geologo, libero professionista.

Dopo un’articolata presentazione del programma e degli intenti di gestione del Comune in caso di vittoria, i candidati e gli ospiti si sono spostati in piazza Gramsci per inaugurare la stanza del comitato elettorale, dove il candidato sindaco Alessio Caporali ha brindato all’inizio della campagna elettorale tra l’entusiasmo di tutti i cittadini intervenuti alla presentazione.