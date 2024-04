Verso le amministrative, Travison inaugura il comitato elettorale: “Continueremo i nostri progetti”

Scarlino (Grosseto). Oggi pomeriggio, martedì 30 aprile, il sindaco uscente del Comune di Scarlino, Francesca Travison, ha dato l’avvio ufficiale alla campagna elettorale 2024 con l’inaugurazione della sede elettorale in via Aurelia 76 a Scarlino Scalo.

“Non nego che oggi l’emozione si fa sentire – ha dichiarato il candidato a sindaco Francesca Travison –, è vero, da cinque anni stiamo amministrando Scarlino e quindi le occasioni pubbliche sono state tantissime, ma ancora è forte la passione che ci spinge a ripresentarci per concludere quanto abbiamo iniziato nel 2019. Parlo al plurale perché siamo una squadra, cittadini che cinque anni fa hanno deciso di mettersi a disposizione della loro comunità e che hanno portato avanti con impegno e dedizione un progetto comune per rendere migliore il paese dove viviamo e dove vogliamo continuare a vivere.

Da soli si va poco lontano, lo sappiamo tutti, insieme possiamo fare molto.

Ed è questa la caratteristica che ci contraddistingue da sempre: siamo cittadini che hanno deciso di mettersi a disposizione della loro comunità, che insieme hanno cercato di unire le anime di Scarlino, a prescindere dalle opinioni politiche, che hanno lavorato per ricreare quel senso di identità che avevamo perso, perché solo se si ama il posto dove si vive si può cambiarlo in meglio.

Quando è arrivato il momento di decidere se continuare o meno questo percorso, non nego che ne abbiamo parlato molto: amministrare un Comune piccolo come il nostro, ma nel contempo ricco di tante sfaccettature, dall’industria al turismo, non è facile, anzi. Sarebbe stato semplice tirare i remi in barca perché è innegabile che sono stati cinque anni difficili, faticosi, impegnativi, a volte veramente complessi.

Ma poi è stata più forte la voglia di continuare il nostro progetto: lo dobbiamo agli scarlinesi e a noi stessi. Tantissimi progetti sono stati portati avanti, alcuni sono terminati, altri sono in fase di ultimazione. E poi ci sono ancora i sogni nel cassetto per tutte le frazioni, sogni che sono concreti e realizzabili.

È vero, non abbiamo ultimato l’iter del Piano operativo, nonostante i tentativi e il lavoro incessante. Ma quando un coccio è rotto capite che è difficile ripararlo. Ma lo porteremo a termine e tante parti sono state già stralciate per dare avvio a progetti importanti.

Sabato 4 maggio presenteremo la nostra lista: come cinque anni lo faremo al porto turistico del Puntone. La settimana successiva inizieremo le presentazioni pubbliche del nostro programma: saremo in tutte le frazioni, incontreremo i cittadini, risponderemo alle domande e daremo la possibilità ai candidati in lista di presentarsi».