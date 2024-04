Verso le amministrative, Niccolini: “Comune ha gestito in modo fallimentare sanità”

Scarlino (Grosseto). “In qualità di candidato sindaco per ‘Scarlino nel Cuore’, sono profondamente preoccupato per le recenti uscite dell’attuale amministrazione, viste le lamentele provenienti dai nostri cittadini riguardo al servizio di assistenza infermieristica integrativa”.

A dichiararlo è Luca Niccolini, candidato sindaco di Scarlino.

“Le perplessità espresse dai consiglieri di minoranza nel 2023 e i problemi specifici lamentati dai cittadini confermano una gestione del tutto inadeguata e ingiusta del servizio sanitario – continua Niccolini -. Il tutto nato da una doppia gabella: non solo il pagamento del servizio in sé proveniente dalle casse del Comune, ma anche un ulteriore addebito ai cittadini per un servizio che dovrebbe essere garantito a tutti, senza discriminazioni”.

“Come ‘Scarlino nel Cuore’ ci impegniamo a porre fine a questo ed a garantire che il servizio sanitario pubblico sia accessibile a tutti, compresi gli indigenti, senza ulteriori oneri finanziari. Ci impegniamo altresì a collaborare con l’Azienda sanitaria locale per il potenziamento dei servizi nel territorio di Scarlino, che attualmente non versano in condizioni ottimali – termina Niccolini -. È fondamentale assicurare che ogni cittadino abbia accesso a cure di qualità e che nessuno venga lasciato indietro, soprattutto in tempi in cui la salute è una priorità assoluta”.