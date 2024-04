Verso le amministrative, Poli incontra i cittadini: “Faremo rinascere Massa Marittima”

Massa Marittima (Grosseto). Ieri Sandro Poli ha presentato la propria candidatura a sindaco di Massa Marittima sotto le Logge, davanti a un numeroso pubblico di cittadini.

Oltre a Poli, sono intervenuti, per Forza Italia, Valentina Corsetti, candidata alle elezioni europee, ed Ezio Puggelli, Valerio Pizzuti e Franco Lippi per Italia Viva, Daniele Brogi per la Lega. In aggiunta a questi partiti, sostengono il candidato civico Poli Noi Moderati, Udc e Nuovo Orizzonte Civico.

“Massa Marittima, una perla incastonata nelle Colline Metallifere, è pronta a risorgere. Attraverso un impegno incrollabile e una visione lungimirante, la città si prepara a un nuovo capitolo della sua storia, guidata da una leadership determinata e proattiva – si legge in una nota della coalizione che sostiene Sandro Poli -. Il tessuto sociale di Massa è frutto delle mani generose dei suoi abitanti, che dedicano il loro tempo e le loro risorse al servizio degli altri. Il volontariato non è solo una tradizione, ma una filosofia di vita che permea ogni angolo della città. La decisione di candidarsi a sindaco non è stata presa alla leggera da Poli. È il risultato di un profondo senso di responsabilità e della consapevolezza che Massa ha bisogno di una leadership moderna e attiva, pronta a confrontarsi con le sfide del presente e del futuro”.

“Ci presentiamo ai cittadini come alternativa credibile, un’opportunità di scelta, con una visione che faccia uscire il Comune dalla regressione socio-economica in cui è caduto dopo anni di immobilismo e mancate iniziative – ha dichiarato Sandro Poli -. Ho deciso di candidarmi perché la situazione di Massa Marittima è tutt’altro che rosea, il bellissimo territorio è soggetto a una deriva pericolosa ormai quasi irreversibile. Sento il dovere e la necessità di contribuire a cambiare un modo vecchio, stanco e passivo di amministrare la cosa pubblica con un fare moderno, dinamico e attivo, pronto ad affrontare le sfide di una società che è velocemente cambiata negli ultimi venti anni. Un’alternativa tesa ad aggiornare i vecchi schemi ormai stantii, ma ancora in vigore. Dare ai cittadini un’opportunità di scelta è un dovere sentito da tutta la squadra che mi sostiene”.

“Massa, la sua arte e la sua storia, le frazioni caratteristiche come poche altre, le campagne, i boschi, i corsi d’acqua e il lago dell’Accesa sono un patrimonio ricco di opportunità per un turismo sostenibile e, al pari dei tempi, per seri imprenditori certificati come rispettosi dell’ambiente, con la conseguente creazione di nuovi stabili posti di lavoro. È un dovere tutelare, manutenere e sviluppare quanto già esiste e ci viene dal passato. Non bisogna dare nulla per scontato. Le cose trascurate e non aggiornate tendono a diventare obsolete, a regredire e a morire. A Massa ci sono alcuni esempi eclatanti che sono sotto gli occhi di tutti – ha continuato Poli –. Le attività economiche di Massa Marittima non sono più sufficienti a contrastare il calo demografico con una tendenza in continua discesa, il depauperamento del commercio e dei posti di lavoro con l’impoverimento complessivo delle famiglie e del territorio e, di conseguenza, del numero e della qualità dei servizi che servono. Il programma che abbiamo elaborato, con l’ausilio di esperti, abbraccerà molti campi di attività e sarà presentato fra pochi giorni” .

“La salute dei cittadini è una priorità assoluta. Dopo la perdita del Distretto socio sanitario nel 2018, è fondamentale lavorare per ripristinare e potenziare i servizi sanitari a disposizione della comunità – ha terminato Poli –. Nonostante la contrarietà della politica, i cittadini sono scesi in campo con una poderosa raccolta firme, patrocinata dall’associazione Fare, di cui ero il segretario, per riportare nelle Colline Metallifere il Distretto senza il quale, per legge, non ci potrà più essere un presidio ospedaliero. Circa 2500 firme raccolte tramite commercianti, cittadini di buona volontà e soci impegnati come il sottoscritto. Nonostante le avversità il Sant’Andrea è ancora ben considerato soprattutto per l’impegno eccezionale del personale che vi lavora. La strada sarà lunga e piena di ostilità ma ce la faremo”.

“Il volontariato è un pilastro fondamentale della società massetana e merita il nostro pieno sostegno. Attraverso un’efficace amministrazione condivisa e il riconoscimento del valore delle prestazioni volontarie, Poli vuole garantire che il Terzo Settore continui a svolgere un ruolo centrale nella vita della città – termina il comunicato della coalizione –. La strada verso la rinascita di Massa Marittima sarà lunga e impegnativa, ma con determinazione e collaborazione possiamo realizzare il nostro sogno di una città prospera, inclusiva e sostenibile. Sandro Poli e i candidati consiglieri sono pronti a guidare questa trasformazione e a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i cittadini. Ricordiamo infine che è attiva la pagina Facebook ‘Sandro Poli Sindaco’, sulla quale è possibile seguire le iniziative e consultare il programma, oltre naturalmente interagire con Sandro Poli”.