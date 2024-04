Verso le amministrative, Niccolini: “Creeremo un ufficio dedicato all’agricoltura”

Scarlino (Grosseto). La lista candidata alle prossime elezioni amministrative “Scarlino nel Cuore” prende un impegno importante nei confronti degli imprenditori agricoli e propone l’apertura di un nuovo ufficio dedicato all’agricoltura, settore vitale e fondamentale per tutto il territorio di Scarlino.

“L’ufficio agricoltura sarà un punto di riferimento per accedere a informazioni complete sui programmi di sviluppo e i progetti innovativi, oltre alla ricerca e all’ottenimento di finanziamenti a livello europeo, nazionale e regionale – si legge in una nota della lista -. L’obiettivo di questo ufficio (un tempo attivo, ma al momento inesistente) è diventare l’imbuto centrale per tutte le informazioni sugli incentivi finanziari offerti da enti, associazioni e Camere di commercio. Un modo per mantenere costantemente aggiornati gli imprenditori agricoli di Scarlino, utilizzando i canali di informazione istituzionale”.

“Con questo servizio, miriamo a massimizzare le opportunità disponibili – spiega Luca Niccolini, candidato sindaco della lista Scarlino nel Cuore -, ottimizzando le risorse e stimolando la crescita e l’innovazione nel settore agricolo. In un Comune come il nostro, dove sono presenti e attive numerose aziende agricole, non avere un ufficio dedicato all’agricoltura è una grave mancanza. Faremo in modo di recuperare il tempo perso e renderlo un servizio fondamentale per il territorio e le persone che lavorano”.