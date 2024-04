Verso le amministrative, “Scarlino nel cuore”: “Il Comune pensa ai cittadini solo in occasione delle elezioni”

Scarlino (Grosseto). “In vista delle prossime elezioni, abbiamo notato un fenomeno comune: l’amministrazione attuale ha improvvisamente riscoperto l’importanza delle azioni concrete. È come se avessero preso in prestito la nostra lista dei desideri per il Comune”.

A dichiararlo è la lista “Scarlino nel Cuore”, che sostiene la candidatura di Luca Niccolini alle elezioni amministrative di Scarlino.

“Ma noi di ‘Scarlino nel Cuore’ crediamo che l’attenzione ai dettagli non debba essere solo una moda passeggera da portare fuori solo quando c’è una telecamera di fronte. La nostra missione è diversa: vogliamo essere l’amministrazione che ascolta e agisce sempre, non solo nei momenti ‘fotografici’ – continua la nota –. Il nostro impegno per Scarlino non conosce stagioni. È un impegno quotidiano, serio e continuativo, per garantire che ogni decisione, piccola o grande, rifletta i veri bisogni dei cittadini. Non c’è bisogno di un calendario elettorale per essere presenti e attenti alle esigenze della nostra comunità”.

“Unitevi a noi per un governo che pensa a voi non solo un mese prima delle elezioni – termina il comunicato –, ma ogni singolo giorno. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore e più attento per tutti”.