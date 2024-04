Verso le amministrative, Poli si presenta: “Faremo uscire il territorio dall’immobilismo”

Grosseto. “Dobbiamo dare una possibilità di scelta a Massa Marittima per uscire dall’immobilismo ultradecennale in cui versa”.

Con queste parole, Sandro Poli, perito minerario e ingegnere meccanico, annuncia nel corso di una conferenza stampa la sua candidatura a sindaco della città del Balestro per la lista civica “L’alternativa per Massa”, appoggiata da Forza Italia, Lega, Italia Viva, Udc e Noi Moderati.

“Avevo un padre minatore che mi ha insegnato a vivere per fare qualcosa di utile per gli altri – spiega Poli -. Sono un candidato civico, sostenuto dal centro riformista e dal centrodestra moderato. Le mie priorità saranno la viabilità e la salute, due aspetti della vita pubblica che non devono avere colore politico. E’ necessario avere un’occhio vergine per cogliere le novità di cui ha bisogno Massa Marittima per crescere. La mia non vuole essere una legislatura delle manutenzioni, come ha definito la sua il sindaco uscente Marcello Giuntini, ma una legislatura attiva. In città c’è stato un calo demografico, l’occupazione è diminuita, i servizi sono sempre meno: bisogna invertire questo trend”.

“La sanità e il turismo – continua Poli – devono essere dei pilastri su cui si basa Massa Marittima, ma da anni ormai l’ospedale Sant’Andrea è stato sottoposto a tagli indiscriminati ed è stato declassato a stabilimento ospedaliero. Dobbiamo garantire un distretto sociosanitario al territorio per far sì che il nostro nosocomio torni ad essere presidio ospedaliero. La strada è in salita, ma porteremo a casa questo risultato. A Massa Marittima è molto attivo anche il volontariato, uno strumento importante per portare turismo, ma queste persone, che spesso organizzano eventi a loro spese, vanno supportate economicamente. Il nostro territorio ha 18mila ettari di bosco, torrenti e il lago dell’Accesa e noi abbiamo già in mente progetti per valorizzare questo patrimonio naturale. Infine, vogliamo tutelare l’Istituto ‘Lotti’, che ha perso la dirigenza scolastica e non vigliamo che sia ridimensionato”.

“Stimo Fratelli d’Italia – conclude Poli – e sono in buoni rapporti con molti suoi esponenti. Il partito ha deciso di appoggiare Paolo Mazzocco e rispetto questa scelta”.

Sabato 27 aprile, alle 17, alle Logge di Massa Marittima, Sandro Poli ufficializzerà la sua candidatura a sindaco e illustrerà il suo programma nel corso di un incontro pubblico

“Abbiamo fiducia in Poli – dichiara Daniele Brogi, segretario intercomunale della Lega Colline Metallifere e consigliere comunale a Massa Marittima –. E’ una persona seria, con un programma altrettanto serio“.

“Sosteniamo con convinzione Poli perchè è la persona adatta a ricoprire la carica di sindaco a Massa Marittima – sottolinea Franco Lippi, coordinatore di Italia Viva per la zona nord della provincia –. Le possibilità di vittoria sono alte perchè questa coalizione è l’unica che può contrastare l’egemonia del Pd a Massa, un’amministrazione di centrosinistra che ha impoverito il territorio. E’ necessario un cambio di amministrazione e vogliamo dare una svolta al territorio”.

“Abbiamo deciso di appoggiare con entusiasmo Sandro Poli, che apprezziamo molto – aggiunge Roberto Berardi, coordinatore provinciale di Forza Italia -. Forza Italia è il partito delle opportunità, della concretezza e della libertà e il nostro candidato sindaco di Massa Marittima rappresenta tutti questi valori”.