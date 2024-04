Verso le amministrative, Irene Marconi presenta il simbolo e la lista: “Costruiamo il futuro”

Massa Marittima (Grosseto). Nel pomeriggio di sabato 20 aprile Irene Marconi, candidata sindaco per Massa Marittima, ha presentato, nel locale Il Gotto, in corso Diaz, il simbolo e il nome della lista.

“È già domani”, questo il nome che il gruppo ha scelto, un motto che invita al cambiamento e alla concretezza, così come il simbolo, lineare e pieno di colori: “Il nome – esordisce Marconi – nasce dalla convinzione che il futuro si costruisce a partire da oggi con idee realistiche e già realizzabili. Siamo pronti a metterci al lavoro: stiamo definendo il programma all’interno dei tavoli tematici insieme al gruppo dei sostenitori alla candidatura. Nei tavoli affrontiamo i vari temi con un metodo di discussione partecipata perché vogliamo dare voce a tutte le componenti della coalizione, dai referenti dei partiti ai rappresentanti della società civile.

All’interno dei tavoli ci siamo occupati di giovani, scuola, turismo, sviluppo del territorio, cultura, progetti strategici, occupazione e sanità. Nei prossimi giorni organizzeremo un appuntamento pubblico per presentare il programma e i componenti della lista. Sarà il primo di una serie di appuntamenti che toccheranno gli argomenti principali del programma elettorale e che offriranno spunti di approfondimento in maniera trasversale per tutti i nostri concittadini.

Una particolare attenzione è riservata al tema della sanità, che senza dubbi sarà argomento centrale nella campagna elettorale. Noi lo affronteremo con l’analisi di alcuni esperti e senza strumentalizzazioni politiche o letture demagogiche. Abbiamo intenzione di istituire un monitoraggio costante sui servizi ospedalieri e sulla sanità territoriale aprendo un dialogo con la regione e l’azienda per favorire l’interesse e il benessere dei cittadini di tutto il territorio delle Colline Metallifere di cui l’ospedale Sant’Andrea è il punto di riferimento. Siamo concentrati sul progetto e il percorso da fare da ora in poi. Sono già online le pagine social e gli strumenti di comunicazione su cui si potranno trovare tutti i prossimi appuntamenti”.

Dalla prossima settimana sarà in corso l’allestimento del comitato elettorale in via Goldoni ed è già predisposto un calendario fitto di incontri tra eventi pubblici e tavoli di discussione aperti alla cittadinanza.

“Saremo presenti sin da ora sul capoluogo e sulle frazioni – prosegue il candidato sindaco Irene Marconi – perché la nostra idea di amministrazione è l’incontro e il confronto diretto con i cittadini senza idee calate dall’alto, ma costruite con le persone e per le persone. Siamo un gruppo giovane. con tante risorse ed energie nuove, e abbiamo voglia di impegnarci per il bene della nostra città con percorsi di crescita veri”.

L’evento si è svolto, come già la presentazione della candidatura, in un locale molto frequentato della città, soprattutto dai giovani, per coinvolgere il maggior numero di persone.