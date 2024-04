Verso le amministrative, Niccolini: “Punteremo sulla Comunità energetica rinnovabile”

Scarlino (Grosseto). Nell’ambito della campagna elettorale, Luca Niccolini e la lista “Scarlino nel Cuore” propongono una visione per il futuro del comune di Scarlino, puntando alla creazione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer).

“Questa iniziativa si pone l’obiettivo di trasformare Scarlino in un modello di energia verde e di innovazione sostenibile – spiega Niccolini -. Che cosa è una Cer? Una Cer rappresenta un nuovo modo di pensare all’energia, dove cittadini, aziende e enti locali collaborano per produrre e condividere energia rinnovabile. Questo modello non solo mira a ridurre i costi energetici, ma intende anche rafforzare la comunità attraverso una maggiore interconnessione e supporto reciproco. Un modello di efficienza”.

“Adottare una Cer permetterà a Scarlino di diventare un esempio di efficienza energetica, dove l’energia rinnovabile prodotta viene condivisa localmente, ottimizzando i costi e promuovendo l’uso di risorse sostenibili – continua il candidato a sindaco -. Questo sistema incentivato promuove una gestione energetica più economica ed ecologica”.

Benefici economici

“La partecipazione attiva in una Cer porterà alla riduzione delle spese energetiche per i cittadini – continua Niccolini – e offrirà accesso a incentivi statali, rendendo l’energia pulita una scelta vantaggiosa sotto il profilo economico, oltre che ecologico”.

Costruire comunità

“L’implementazione di una Cer a Scarlino rafforzerà i legami comunitari, promuovendo un senso di appartenenza e responsabilità collettiva verso l’ambiente – spiega Niccolini -. Questa iniziativa intende anche essere un catalizzatore per nuove politiche di sostenibilità locale”.

Impegno per il pianeta

“Investire in Cer è un passo concreto verso la riduzione delle emissioni di CO2 e rappresenta un impegno attivo nella lotta contro i cambiamenti climatici. È una strategia che rispecchia l’urgenza di adottare pratiche sostenibili per salvaguardare il nostro pianeta per le generazioni future – termina Niccolini -. Fai la differenza con noi”.

Luca Niccolini e la lista “Scarlino nel Cuore” invitano tutti i cittadini “a supportare questa proposta per costruire insieme un futuro più verde e sostenibile. Con il vostro sostegno, possiamo trasformare Scarlino in un esempio di sostenibilità energetica”.