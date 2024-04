Verso le amministrative: Irene Marconi presenta il nome e il simbolo della lista

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 20 aprile, alle 17, nel locale “Il Gotto” di Massa Marittima, in corsoso Diaz, la candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative, Irene Marconi, incontrerà la cittadinanza per presentare ufficialmente il nome e il simbolo della lista che risponde ad una coalizione a guida Pd, di cui fanno parte anche Sinistra Italiana, Azione e Psi.

“Si tratta di un primo incontro, aperto a tutti, con l’intento di raccontare le idee che hanno ispirato il gruppo di lavoro nella creazione del nome e del simbolo – dichiara Irene Marconi -. Vogliamo dare un’idea di rinnovamento complessivo e ci presenteremo con un simbolo e un nome che ne sarà l’immagine. Le scorse settimane ci hanno visti impegnati nella costruzione delle linee programmatiche, in progetti e tavoli tematici, in un continuo confronto con la coalizione. Il nostro lavoro sarà la base per un percorso politico improntato sulla novità, la concretezza, l’efficacia e la sostenibilità dei nostri progetti”.

La candidata sindaco dichiara inoltre che “il lavoro di programmazione condivisa rappresenta un patrimonio prezioso all’interno del gruppo, sarà fatto il possibile per ampliare la partecipazione ai tavoli tematici e nelle prossime settimane saranno anche pubblicati i relativi appuntamenti e argomenti. Saremo presenti con le nostre proposte e i nostri candidati e invitiamo i concittadini al confronto e al dialogo, che, ci auguriamo, possa proseguire anche oltre la data dell’8 e del 9 giugno”.