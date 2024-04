Verso le amministrative, i Repubblicani: “Sosteniamo Paolo Mazzocco”

Massa Marittima (Grosseto). “I Repubblicani di Massa Marittima prendono atto della decisione della prima forza politica del centrodestra di muoversi con decisione verso l’appuntamento elettorale delle comunali di Massa Marittima che si terranno in concomitanza con le votazioni europee. Ne condividono pienamente la scelta del candidato a sindaco nella persona di Paolo Mazzocco”.

A dichiararlo è Alessandro Giuliani, capogruppo dei Repubblicani – Centralità massetana nel Consiglio comunale.

“Innanzitutto, la scelta appare oculata perché registra la decisione di uscire dagli stretti ambiti di candidati sempre e soltanto di partito, una decisione importante sia perché i candidati di partito non sempre si sono mostrati i migliori tra quelli disponibili, sia per dimostrare alla gente la reale volontà di cambiamento – continua Giuliani -. Massa Marittima ha bisogno di cambiamento, ha bisogno del nuovo, ha bisogno di guardare lontano per impostare progetti di sviluppo che le consentano di uscire dal letargo, dall’immobilismo giuntiniano degli ultimi 10 anni. Poi, la scelta appare opportuna perché la sanità non è tutto, ma per Massa Marittima è tanto, si parte da lì, e Paolo Mazzocco è il più accreditato conoscitore delle problematiche ospedaliere e sanitarie. Mentre passavano sanitari, primari e medici, lui è sempre rimasto lì, per più di trenta anni per l’attività professionale e per tenere alta la guardia di combattente inascoltato dal sistema”.

“Ora tocca a lui. Paolo Mazzocco, conosciuto e stimato da tanti, di Massa Marittima e del suo territorio è profondo conoscitore e saprà costruirsi una squadra di governo all’altezza dei bisogni e delle attese dei massetani – termina Giuliani –. Si, i Repubblicani massetani aderiscono convintamente al progetto del centrodestra per cambiare l’amministrazione comunale a Massa Marittima”.