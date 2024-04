Verso le amministrative, Fratelli d’Italia: “Candidatura di Travison divisiva, appoggiamo ‘Scarlino Futura’

Scarlino (Grosseto). “In merito alle ricostruzioni giornalistiche riguardanti gli accordi provinciali per il centrodestra sulle candidature nei vari Comuni della provincia che andranno al voto per le elezioni amministrative il prossimo mese di giugno, come circolo comunale di Fratelli d’Italia Scarlino teniamo a precisare che dagli accordi di cui sopra è stato escluso il Comune di Scarlino, poiché nello stesso, sindaca in primis, da 5 anni a questa parte, nonostante i nostri ripetuti appelli all’unità, non hanno mai chiesto, né voluto l’appoggio e la collaborazione con il nostro partito, ricordandosi solo ora, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, che l’unità del centrrodestra è un valore, motivo per cui riteniamo divisiva la candidatura dell’attuale sindaca per il centrodestra”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Salvatore Aurigemma, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Scarlino, e Paolo Raspanti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Scarlino.

“C’è da aggiungere che, politicamente, non abbiamo visto quella ‘rivoluzione copernicana’ che avremmo auspicato dopo ben 59 anni di amministrazioni sempre dello stesso colore, piuttosto ne abbiamo visto una sostanziale continuità, mentre il programma elettorale, che pure contribuimmo a scrivere, è rimasto largamente sulla carta – continua la nota -. A Scarlino c’è davvero bisogno di aria nuova, di programmi credibili che non finiscano regolarmente in un cassetto o nel dimenticatoio. Da qui il dialogo di Fratelli d’Italia con la lista civica ‘Scarlino Futura’, con la quale abbiamo raggiunto delle convergenze programmatiche e alla quale oggi ufficializziamo l’appoggio”.

“Aggiungiamo anche che il pubblico sostegno dato alla lista dall’ex onorevole e sindaca di Castiglione Monica Faenzi è garanzia di serietà e affidabilità, motivo per cui chiediamo ai nostri iscritti, ai simpatizzanti e a tutti i cittadini scarlinesi – termina il comunicato – di sostenere e votare la lista ‘Scarlino Futura’”.