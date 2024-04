Raccolta differenziata, la minoranza: “Il Comune consegni la 6Card nelle case dei cittadini”

Gavorrano (Grosseto). Ieri mattina il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha partecipato all’inaugurazione del centro di raccolta di Gavorrano, situato alle Basse di Caldana.

Un importante traguardo che i consiglieri di minoranza hanno condiviso con l’amministrazione già nell’era Biondi.

“Opera che, a quanto asserito dalla maggioranza in campagna elettorale, si sarebbe dovuta ultimare in meno di tre mesi, e che invece ha impiegato circa un anno per essere funzionante e funzionale – si legge in una nota del gruppo di minoranza -. Ma ben venga, finalmente c’è e questo è ciò che oggi conta! Infrastruttura strategica che deve imprimere una svolta a Gavorrano in materia di ambiente e rifiuti. Condividiamo a pieno quanto affermato dal direttore operativo di Sei Toscana, il dr. Edgardo Reggiani, il quale ha detto che oggi i gavorranesi non hanno più alibi: stop all’abbandono indiscriminato ed indisciplinato dei rifiuti. Il dr. Reggiani ha detto anche che per accedere ed identificarsi al centro di raccolta è utile la 6Card, o in alternativa una recente bolletta Tari”.

“Da quest’ultima affermazione scaturisce però una riflessione, che vogliamo sottoporre al primo cittadino Stefania Ulivieri. A che punto è la consegna delle 6Card? Abbiamo come la vaga impressione che sia ferma, posteggiata chissà dove con le quattro frecce. Invitiamo allora il sindaco Ulivieri a fare sua una iniziativa già promossa dal nostro gruppo consiliare durante l’ultima campagna elettorale. Coinvolga i consiglieri comunali, tutti, e le associazioni che caratterizzano il nostro territorio affinché si arrivi nelle case dei cittadini per consegnare le 6Card – termina il comunicato -. Questa procedura deve essere urgentemente portata a termine ed è inutile continuare ad aspettare che siano i cittadini a recarsi in Comune per ritirare le stesse Card. Sia il Comune, una volta tanto, a fare un passo verso i cittadini. Il gruppo Ccnsiliare di minoranza resta convintamente a disposizione dell’Amministrazione per questo importante ed urgente adempimento!”.