Verso le amministrative, Lega e Forza Italia: “Pieno sostegno a Francesca Travison”

Scarlino (Grosseto). Lega e Forza Italia ribadiscono il pieno appoggio alla candidatura di Francesca Travison a sindaco di Scarlino per un secondo mandato “che possa, nei prossimi cinque anni, completare quanto e’ già stato fatto dal primo cittadino e dalla sua Giunta fino ad oggi”.

Così il commissario provinciale della Lega di Grosseto, Massimiliano Baldini, ed il segretario provinciale di Grosseto di Forza Italia, Roberto Berardi.

“Francesca Travison si è distinta con un’azione amministrativa apprezzata dai cittadini e dall’intera comunità di Scarlino, sempre vicina alla gente, ha incarnato quel cambio di passo che contraddistingue i sindaci del fare di centrodestra e che tanta distanza ha marcato rispetto alle precedenti amministrazioni, liberando le energie di tanti riferimenti produttivi che guardano a questo comune come grande opportunità di investimento e rilancio turistico. Nel fare appello all’intero elettorato scarlinese ed in particolare a quello moderato e dell’intero centrodestra affinchè il sindaco Francesca Travison possa essere nuovamente votata e ricevere così il consenso necessario per svolgere il suo secondo mandato e portare a termine le opere che stanno alla base del suo programma elettorale – concludono Berardi e Baldini -, chiediamo a tutte le componenti presenti sul territorio e facenti parte del nostro naturale perimetro politico di convergere unitariamente sul nome del sindaco Francesca Travison in modo da evitare divisioni che potrebbero solo avvantaggiare gli avversari”.