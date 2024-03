Verso le amministrative, Niccolini: “Miglioreremo la cartellonistica e mapperemo i sentieri”

Scarlino (Grosseto). La lista Scarlino nel Cuore si impegna a portare l’innovazione anche nei dettagli, a partire dalla cartellonistica del territorio.

Come candidato sindaco, Luca Niccolini e la sua squadra sono determinati a rendere “la cartellonistica di Scarlino all’altezza della bellezza che ci circonda”.

“La cartellonistica è il nostro biglietto da visita per il territorio – afferma Luca Niccolini -. E noi di Scarlino nel Cuore ci impegniamo a renderla non solo funzionale, ma anche un’esperienza in sé.”

Con investimenti mirati, la lista Scarlino nel Cuore punta a potenziare la segnaletica per rendere accessibili e interessanti i percorsi naturalistici, i sentieri e i luoghi di interesse storico. Ma non si ferma qui.

“È tempo di evolversi – continua Niccolini -. Desideriamo mappare nuovi itinerari, arricchire le terrazze panoramiche, esplorare le vie vicinali e rendere la cartellonistica interattiva”.

L’obiettivo è quello di offrire una guida multimediale e multilingue a tutti i visitatori di Scarlino, rendendo l’esplorazione del territorio un’esperienza coinvolgente e informativa per tutti.

“Unisciti a noi in questa missione per portare l’innovazione anche nei dettagli di Scarlino – termina la lista civica – e offrire un’accoglienza ancora più calorosa e informativa ai nostri visitatori”.