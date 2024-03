Verso le amministrative, Niccolini: “Assicureremo una sanità pubblica di qualità ai cittadini”

Scarlino (Grosseto). La salute dei cittadini è una priorità assoluta per la lista Scarlino nel Cuore, guidata dal candidato sindaco Luca Niccolini: “La sanità pubblica rappresenta un elemento essenziale per il benessere della comunità e come tale, sarà al centro delle azioni della prossima amministrazione”.

“La sanità pubblica è un diritto fondamentale di ogni cittadino e come lista Scarlino nel Cuore ci impegniamo ad assicurare servizi sanitari di qualità all’interno del nostro comune – spiega Niccolini -. Per farlo, apriremo un rapporto diretto e collaborativo con l’Azienda sanitaria Llcale e la Società della Salute, al fine di migliorare e ampliare i servizi già esistenti e di incrementare la comunicazione tra gli enti preposti”.

“L’obiettivo principale sarà quello di garantire un accesso equo e tempestivo alle cure, mantenendo sempre alta la qualità dei servizi offerti. Inoltre, la lista Scarlino nel Cuore si impegna fermamente a difendere e promuovere una sanità pubblica e di qualità per tutti i cittadini – termina Niccolini –. Invito attivamente i cittadini a partecipare al processo di miglioramento della sanità locale. La loro partecipazione è fondamentale. Li invitiamo a condividere le loro opinioni, preoccupazioni e proposte. Insieme possiamo fare la differenza e migliorare i nostri servizi sanitari, assicurando un futuro più sano e prospero per Scarlino.”