Viabilità, l’opposizione: “Creare cartografia comunale e istituire Consorzio di gestione”

Gavorrano (Grosseto). “Del pessimo stato di manutenzione della viabilità comunale ne abbiamo parlato spesso, e mai ci stancheremo di farlo. Almeno fin tanto che non vedremo azioni concrete e risolutive da parte del gruppo di maggioranza”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“In un contesto particolarmente difficile come quello gavorranese, con strade ridotte al limite della praticabilità, con evidenti e frequenti situazioni di disagio e pericolo per i cittadini, non è certo di aiuto la cartografia comunale consultabile negli strumenti urbanistici – continua la nota -. Come è noto ai più, la viabilità minore si distingue in ‘vicinale ad uso privato’ e ‘vicinale ad uso pubblico’. La differenza tra le due opzioni è sottile, quanto delicata: la strada in questione interessa i soli privati che lì vi abitano e che la usano, o ha un interesse più ampio e generale? In quest’ultimo caso, quello della vicinale ad uso pubblico, il Comune è chiamato a partecipare alle spese di manutenzione”.

“Tra i cittadini del nostro vasto territorio veleggia però tangibile incertezza. Quali sono le strade ‘pubbliche’, la cui manutenzione compete anche al Comune? Non è dato saperlo! Questo perché nella cartografia comunale si è ben pensato di fare di tutta un’erba un fascio. Le strade dette ‘minori’ sono alla fine tutte uguali e di chi sia la competenza non vi è alcuna certezza. Una cartografia a tratti surreale, che addirittura identifica come viabilità minore vasti tratti della strada asfaltata che attraversa la zona di Castel di Pietra – prosegue il comunicato -. La mozione odierna impegna il sindaco Ulivieri a mettere mano a questa annosa vicenda; a lei l’onere di affidare agli uffici tecnici una revisione della cartografia della viabilità comunale, affinché al singolo cittadino sia evidente di chi è la competenza di ogni singola strada che caratterizza il nostro territorio.

“La mozione trova poi un’ulteriore opportunità di condivisione in una richiesta che ripercorre una parte del programma elettorale del gruppo di centrodestra. Per una migliore gestione della viabilità comunale, pubblica e privata, chiediamo al sindaco di avviare l’iter per la costituzione del Consorzio di gestione delle strade. Strumento amministrativo presente in numerosi altri Comuni della provincia di Grosseto, con evidenti benefici per la collettività – termina la nota -. Flusso turistico, benessere dei cittadini, sviluppo economico delle attività locali; tutto ciò passa anche attraverso adeguate infrastrutture, tra le quali una viabilità secondaria dignitosa!”.