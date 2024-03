Sarzanese-Valdera, Simiani: “Mettere in sicurezza tratto da Valmora a Cura Nuova”

Grosseto. “Adeguare il tratto da Valmora a Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima, della strada statale 439 Sarzanese – Valdera: si tratta di pochissimi chilometri mai ristrutturati ed ampliati rispetto all”infrastruttura complessiva e che rappresentano un pericolo per la viabilità soprattutto nei mesi estivi, quando l’utenza verso la costa si moltiplica e la strada si trasforma in un imbuto”: è quanto chiede il capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani.

“Insieme al sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, abbiamo contattato Anas Toscana ed abbiamo avuto rassicurazioni sul possibile inserimento del tratto nel prossimo programma di interventi. Solleciteremo anche il Ministero delle infrastrutture affinchè venga finalmente realizzato un intervento irrinunciabile per tutelare la sicurezza stradale e garantire lo sviluppo del territorio”: conclude Marco Simiani.