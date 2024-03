Riserva naturale del Belagaio, Rossi: “Un gioiello da tutelare e salvaguardare”

Grosseto. “Nel nostro Paese abbiamo tantissimi gioielli e aree ambientali di eccellenza, uniche al mondo, per quanto riguarda la natura e la biodiversità. Tra queste sicuramente spicca la riserva naturale statale del Belagaio, nel comune di Roccastrada, gestista dal reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, diretto dal Colonnello Giovanni Quilghini”.

È quanto afferma Fabrizio Rossi, deputato grossetano e componente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, dopo la visita effettuata la scorsa settimana nella riserva naturale.

“Sono stato ricevuto durante la visita al centro del Belagaio – prosegue Rossi – dal Generale di brigata Raffaele Manicone, Comandante dei 28 reparti del raggruppamento Carabinieri Biodiversità italiani, che, assieme al Colonnello Quilghini, mi ha illustrato le varie e importanti attività che vengono svolte all’interno della riserva da parte dei Carabinieri e del personale civile della Forestale. Un comando che è stato capace di rivitalizzare in gran parte questa zona, inserendovi tra l’altro la riproduzione e l’allevamento del cavallo di razza maremmana“.

“E’ qui – continua Rossi – che avvengono gli accoppiamenti di questa particolare e razza equina. Un complesso, quello della riserva del Belagaio, incastonato in un ambiente naturale che per la sua particolarità colpisce subito il visitatore. Strutture esistenti come il particolare castello, che oggi avrebbe bisogno di interventi di manutenzione, unito al patrimonio naturalistico esistente, si presta, inoltre, allo sviluppo dell’educazione ambientale, che potrebbe essere rivolta a ragazzi e ai ragazze delle scuole, non solo della nostra provincia, ma di tutta Italia. Il Belagaio rappresenta uno dei luoghi più evocativi della Maremma grossetana, dove storie e paesaggio si uniscono alla mano sapiente dell’uomo”.

“Un patrimonio ambientale, quello della riserva del Belagaio, che, assieme ad altre realtà toscane, come quelle della riserva di Montecristo o la Duna della Feniglia, sempre gestiste dal reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, che va sicuramente salvaguardato, rivitalizzato, ma soprattutto tutelato. Ho dato assicurazione al Generale Manicone e al Colonnello Quilghini che sarà mia personale cura portare in Commissione Ambiente l’attenzione per questo sito e le istanze che sono emerse durante l’incontro della scorsa settimana. Un grazie particolare va rivolto all’Arma de Carabinieri, che, attraverso questa eccellenza rappresentata dal Comando Carabinieri per la tutela della biodiversità, ogni giorno vigila e protegge luoghi del nostro territorio unici al mondo”, conclude Fabrizio Rossi.

Nella foto, da sinistra: il Colonnello Giovanni Quilghini, Fabrizio Rossi, il Generale Raffaele Manicone