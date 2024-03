Sanità, il Pci: “Serve nuovo Patto territoriale per garantire servizi”

Colline Metallifere (Grosseto). “Come sempre accade, il territorio delle Colline Metallifere arriva, quando va bene, sempre secondo o, meglio ancora, non corre o concorre per progettazioni sulla sanità”.

A dichiararlo è Daniele Gasperi, del Pci delle Colline Metallifere.

“E i termini di raffronto sono immediati. Nei giorni scorsi, è stato annunciato che all’ospedale di Villamarina a breve sarà attivato il servizio Hospice, un traguardo auspicato dalle istituzioni e dalle associazioni e che va a colmare una lacuna di un servizio fondamentale, atteso dai cittadini – continua Gasperi -. Nel nostro territorio invece le promesse sulla stessa cosa di attivare ben 18 letti di cure intermedie risale al 2014, 4 posti dovevano essere destinati all’Hospice, ma ad oggi non c’è traccia. L’altro caso, anche questo recentissimo, fa riferimento all’attivazione di un progetto sperimentale per incentivare i medici a rimanere nei presidi e sul territorio. Un progetto che riguarda ancora la Val di Cornia e l’Elba e che vedrà investimenti proprio finalizzati ad invogliare i professionisti a restare nei presidi sanitari ospedalieri e territoriali”.

“In ambedue i casi, nel primo scritto nero su bianco e nel secondo probabilmente spinto dalle istituzioni locali, risultati ci sono, mentre noi in provincia, e nello specifico sul territorio delle Colline Metallifere, dobbiamo fare i conti con riduzioni di servizio, personale precario, personale in prestito tra un presidio all’altro e quei servizi come l’Hospice attendono ancora da un decennio abbondante di essere impiantati – sottolinea Gasperi -. Evidentemente non c’è quella spinta politica necessaria, anzi c’è proprio un’assenza, che si somma alla latitanza delle istituzioni, che da una parte farebbero bene a pensare concretamente a nuovi assetti territoriali più vicini alla popolazione, governabili, e dall’altra ad una programmazione seria”.

“Una programmazione che si fa solo con un nuovo Patto territoriale che impegni sindaci, Asl e Regione a pianificare i servizi alla salute dei cittadini per il presidio ospedaliero e il territorio delle Colline Metallifere e serve soprattutto una maggiore autorità nel richiamare quelle pecche annose che rischiano di cronicizzare e indebolire ulteriormente il territorio dal punto di vista demografico e dello sviluppo economico – termina Gasperi –, temi con i quali una buona rete di servizi al cittadino non può mancare”.