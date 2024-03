Atti vandalici alla piscina comunale, l’opposizione: “Sindaco intervenga contro disagio sociale”

Gavorrano (Grosseto).” Non possiamo rimanere inermi davanti al triste episodio che ha colpito la comunità gavorranese. La dismessa piscina comunale ha subito spiacevoli episodi di vandalismo, che ne hanno aggravato ulteriormente le già precarie condizioni”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano”.

“È noto ai più che nell’ultima adunanza del Consiglio comunale, l’amministrazione ha deliberato l’accensione di un mutuo, per oltre 670mila euro, per il ripristino della struttura ed oggi questo episodio rischia di aggravare una già ingente spesa – continua la nota –. Nell’odierna interrogazione, presentata con primo firmatario il consigliere comunale Chiara Vitagliano, in quota Fratelli d’Italia, il gruppo ‘Noi, per Gavorrano’ ha interrogato il sindaco per apprendere quali iniziative essa abbia attuato, ed intenda attuare, per contrastare simili episodi. Oggetto dell’interrogazione è anche la recente nota dell’assessore alla legalità Massimo Borghi; poco più di sei mesi fa il Borghi rispondeva al consigliere Chiara Vitagliano, la quale lo aveva invitato a porre particolare attenzione su una serie di disagi sociali del nostro territorio. L’assessore Borghi nella sua nota manifestava la ferma volontà di lavorare con impegno alla creazione di luoghi di aggregazione culturale e sociale”.

“L’episodio è oggi affidato alle autorità competenti, le quali sono chiamate a far luce sull’accaduto. Da quanto abbiamo potuto appurare, sembrerebbe che i fatti non siano accaduti di notte, ma in pieno pomeriggio; fatti tra l’altro segnalati tempestivamente da alcuni cittadini. Ma non solo, sempre per quanto appurato, episodi analoghi sono accaduti, e apparentemente segnalati, già una decina di giorni fa. Nella consapevolezza che il territorio gavorranese vive da troppi anni un contesto sociale caratterizzato da varie criticità, l’interrogazione mira a porre nuovamente l’accento su questa tematica – termina il comunicato -. L’episodio ultimo di vandalismo è l’ennesimo atto di palese dimostrazione che anche l’amministrazione, chiamata a svolgere un ruolo apicale nella società, sta fallendo nelle proprie iniziative”.