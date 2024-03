Verso le amministrative, Sinistra Italiana: “Sanità, centro storico e agricoltura i cardini delle nostre proposte”

Massa Marittima (Grosseto). “In tutti e quattordici i Comuni della provincia di Grosseto che andranno al voto nel mese di maggio Sinistra Italiana si sta impegnando per costruire alleanze politiche competitive, sulla base di programmi progressisti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Massa Marittima di Sinistra Italiana.

“Anche a Massa Marittima lavoriamo alla costruzione di un campo giusto e antifascista, che sia alternativo alle destre. Nella precedente tornata elettorale il nostro apporto è stato importante e pensiamo che lo sarà anche in questa: gli ultimi risultati elettorali che hanno premiato Alleanza Verdi Sinistra lo dimostrano (elezioni regionali in Sardegna) – continua la nota –. Il programma che abbiamo in mente per Massa non può che avere al primo punto la difesa ed il miglioramento dei servizi dell’ospedale Sant’Andrea: è una battaglia che si gioca a livello regionale, ma l’amministrazione dovrà fare blocco con la cittadinanza e lottare per la salvaguardia di questo fondamentale polo ospedaliero”.

“E poi il centro storico, fiore all’occhiello dell’intero territorio delle Colline Metallifere: la sua valorizzazione deve proseguire ma si deve evitare di trasformarlo in un luna park senza residenti, aperto solo quando ci sono i turisti. Andrà semmai incentivato il suo ripopolamento con attività economiche stabili e cittadini residenti. Biodistretto e comunità energetica dovranno essere altri due punti di forza della prossima amministrazione: riteniamo che rinforzare la rete dei produttori agricoli biologici ed investire nella produzione sul posto di energia elettrica da fonti rinnovabili siano politiche che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale e sociale dei territori di cui abbiamo bisogno – termina Sinistra Italiana -. Se la coalizione farà suoi questi punti programmatici noi saremo della partita”.